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Tütsülenmiş Fener Balığı Tarifi

Tütsülenmiş Fener Balığı Tarifi

Tütsülenmiş Fener Tarifi deniz ürünlerini sevmeyenlerin bile ilgisini çekecek.

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İÇİNDEKİLER

4 adet fener balığı
Yaş ve ince meyve dalları
4 dal biberiye
4 adet asma yaprağı
karabiber
1 tatlı kaşığı hardal
½ adet limon
4 tutam deniz tuzu
4 çorba kaşığı zeytinyağı
Teneke kutu

 

İşe 4 adet fener balığını temizlemekle başlayın.

Düz bir tabağa çekilmiş karabiberi serpip, üstüne dört tutam deniz tuzu ve 2 çorba kaşığı zeytinyağı dökün. Balıkları karışımın içinde çevirin; karabiber ve tuzun balığın heryerine sürüldüğünden emin olun. Derin bir teneke kutuya, yaş ve ince meyve ağacı dalları ve biberiye dallarını yerleştirin. Tencere üstüne bir tabak koymuşsunuz gibi, alüminyum folyoyu 3 kat yapıp kutunun dışına da taşacak şekilde 6-7 santim yukarısından kaplayın. Folyoda 4-5 delik açın, her balık için 1 asma yaprağı serin ve üstüne balığınızı yerleştirin. Teneke kutunuzun kapağını sıkı sıkı kapatın. Tepesine çiviyle 4 delik açın. Kutuyu ocağın üzerine alın. Balığınız kısık ateşte yaklaşık 15 dakika sonra tütsülenmiş olacak. Altını kapattıktan sonra 3 dakika dinlendirip kapağını açın. Tütsülenmiş fener balığınız yemeye hazır.:)fenerbaligi.jpg

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