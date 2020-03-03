Tütsülenmiş Fener Balığı Tarifi

İÇİNDEKİLER

4 adet fener balığı

Yaş ve ince meyve dalları

4 dal biberiye

4 adet asma yaprağı

karabiber

1 tatlı kaşığı hardal

½ adet limon

4 tutam deniz tuzu

4 çorba kaşığı zeytinyağı

Teneke kutu

İşe 4 adet fener balığını temizlemekle başlayın.

Düz bir tabağa çekilmiş karabiberi serpip, üstüne dört tutam deniz tuzu ve 2 çorba kaşığı zeytinyağı dökün. Balıkları karışımın içinde çevirin; karabiber ve tuzun balığın heryerine sürüldüğünden emin olun. Derin bir teneke kutuya, yaş ve ince meyve ağacı dalları ve biberiye dallarını yerleştirin. Tencere üstüne bir tabak koymuşsunuz gibi, alüminyum folyoyu 3 kat yapıp kutunun dışına da taşacak şekilde 6-7 santim yukarısından kaplayın. Folyoda 4-5 delik açın, her balık için 1 asma yaprağı serin ve üstüne balığınızı yerleştirin. Teneke kutunuzun kapağını sıkı sıkı kapatın. Tepesine çiviyle 4 delik açın. Kutuyu ocağın üzerine alın. Balığınız kısık ateşte yaklaşık 15 dakika sonra tütsülenmiş olacak. Altını kapattıktan sonra 3 dakika dinlendirip kapağını açın. Tütsülenmiş fener balığınız yemeye hazır.:)