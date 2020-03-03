Denizci Öğrenciler Geleneksel Kahvaltıda

Kadıköy Leman Kültür’de düzenlenen geleneksel kahvaltı etkinliğine diğer birçok DÖDER etkinliği gibi ilgi yoğun oldu. 250 katılımcıyla düzenlenen kahvaltı ile tekrar bir araya gelip çalışmalarına devam eden DÖDER’in etkinliklerine katılım her geçen yıl daha yoğun oluyor. Farklı şehirlerden ve çok sayıda okuldan birçok öğrencinin kahvaltıda buluşup birbiriyle tanışma fırsatı bulduğu etkinlik, Bülent Ecevit Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi'nden gelen üyelerle güzel sohbetlere ev sahipliği yaptı. Keyifli ve samimi dakikalar yaşanan kahvaltıda, üyelerin neşesi objektiflere böyle yansıdı.

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