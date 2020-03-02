Rusya'nın Vermek İstediği Mesaj Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde İdlip’te bulunan askerlerimize yönelik Rusya ve Rejim birlikteliğiyle bir saldırı gerçekleşti ve saldırıda 36 Mehmetçiğimiz şehit oldu.

Saldırının gerçekleştiği gecenin sabahında ise Boğazlarımızdan geçen ve Doğu Akdeniz’e giden Rusya’ya ait 2 savaş gemisinin ismi dikkat çekti.

KORAMİRAL MAKAROV 93 HARBİ'NDE GEMİMİZİ BATIRMIŞTI

Gemilerden bir tanesinin ismi Osmanlı donanmasına yaptığı torpido atışıyla intibah gemisini batıran Koramiral Stephan Makarov.

Makarov 93 Rus Harbi’nde Osmanlı Devletine karşı savaşmış, Osmanlı donanmasına ciddi kayıplar verdirmişti.

TÜM AMİRAL GRİGOROVİCH KARADENİZ'İ BOMBALAMIŞTI

Öte yandan diğer savaş gemisinin ismi ise 1. Dünya savaşı’nda Karadeniz sahillerini bombalayan Tümamiral İvan Grigorovich.

İvan Grigorovich, Osmanlı ile Sovyet donanmasının çarpıştığı 1. Dünya Savaşı’nda Karadeniz sahillerini bombalamıştı.

Türk Silahlı Kuvvetler mensuplarına yönelik hain saldırı sonucu 36 askerin şehit edilmesinin ardından, Rusya Federasyonu’nun Doğu Akdeniz’de ki filosunu güçlendirmek için gönderdiği iki geminin isimleri dikkat çekti.

Rus gemilerinin sahip olduğu Kalibr, Oniks ve Zirkon füze sistemlerini ihtiva eden Amiral Stephan Makarov ve Amiral İvan Grigorovich fırkateynlerin isimleri Türkiye’ye yönelik bir mesaj olarak algılandı.

Vira Haber