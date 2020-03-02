Denizcilik Zirvesi Düzenlendi

Projelerden birinin 2023'e kadar amatör denizci sayısının 1 milyona çıkarılmasıyla ilgili olduğunu ifade eden Dursun, "Denizci millet, denizci ülke hedeflerine ulaşmak, insanımızın da yüzünü denize çevirmek hedefindeyiz. Denizciliğin okuma yazma seferberliğidir, amatör denizcilik. Projemizin başladığı 2018'in ekim ayında yaklaşık 210 bin kişinin amatör denizci ehliyeti vardı. Verdiğimiz eğitimlerle bugüne kadar 555 bin vatandaşımızı da belgelendirdik. Belge alan kişi sayısı 765 bin kişiye ulaştı. Hedefimiz normalde 2023'tü. İnanıyoruz ki bu yılsonuna kadar büyük ihtimalle 1 milyonu yakalarız, hedefimizi daha da ileriye götürürüz" dedi.

16 BİN YENİ BAĞLAMA ALANI

Dursun, balıkçı barınaklarında şahsi tekne sahiplerinin barınmasını sağlayacak projelerine de değindi. Planladıkları 16 bin yeni bağlama yeri de eklenince limanlarla 40 bin barınağa ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Dursun, Türkiye'deki 81 tersanenin 37'sinin Yalova'da faaliyet gösterdiğini, sektörün bu kentteki iş alanının 24 bin kişilik olduğunu bildirdi.

“YALOVA, GÖZDE GEMİ İNŞA BÖLGESİ”

Dursun, tersanelerin yeni düzenlemelerle daha başarılı bir hale geldiğini vurguladı. Yapılan düzenlemelerle tersanelerin ve sektörün önünü açtığını da ifadelerine ekleyen Dursun, “Kapsamı genişletilen tasarım desteği, kira sürelerinin 49 yıla çıkarılması, bu vesileyle yatırımların önünün açılması, kiraların ciroya bağlanması, tersanelerimizin ittifak kurulan haklarını teminat olarak gösterebilmesi. Bütün bunların önü açılınca kredibilite de yükseldi. Tersanelerimizin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporları ve imar planlarının onaylanması gibi birçok konuda Bakanlığımız öncülüğünde sektörümüze verilen desteklerle gemi inşa sanayimiz büyük bir ivme yakalamıştır. Bundan da nasibini alan en iyi ilimiz Yalova olmuştur tabii ki. Son dönemde ülkemizin gözde gemi inşa sanayi bölgelerinden biri haline gelmiştir” dedi.

"MİLGEM HEPİMİZİN GÖĞSÜNÜ KABARTTI"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Denizcilik Meclisi Başkanı ve İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, Türkiye’nin 80 tersanesinin 2020 yılındaki sipariş sayısının 170 gemi olduğunu söyledi.

Bunların çoğunluğunu feribot, balıkçı ve açık deniz hizmet gemisi ile römorkörlerin oluşturduğunu söyleyen Düzgit, Türkiye'nin adet bazında Çin, Japonya ve Güney Kore'den sonra 4'üncü büyük üretici olduğunu belirtti.

Düzgit, Türkiye'nin gemi inşa sanayinde önde gelen ülkelerden biri haline geldiğini vurgulayarak, "Yat üreticilerimiz de özelikle 24 metre üstü süper yat inşasında, 2007'den itibaren istikrarlı bir yükseliş gösterdi. Bugün Türkiye 3 bin 71 metre toplam uzunluğunda, 85 metreye kadar süper yat inşasında dünyada üçüncüdür. Öte yandan MİLGEM'den alınan sonuç, ulus olarak hepimizin göğsünü kabarttı." değerlendirmesinde bulundu.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ise Türkiye'de denizciliğin geliştirilmesi adına üniversite olarak kendi paylarına düşen görevleri yerine getirmeyi sürdüreceklerini aktardı.

Vali Muammer Erol tarafından Bakan Yardımcısı Dursun'a hediye verilmesiyle sona eren açılışa, sektör temsilcileri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vira Haber