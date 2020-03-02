Yunan Sahil Güvenlik Batırdı, Türk Sahil Güvenlik Kurtardı
Yunan Sahil Güvenlik güçleri tarafından denizde baskı altın alınan mültecileri Türk Sahil Güvenlik botu kurtardı.
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Muğla'dan Yunanistan'a gitmekte olan düzensiz göçmenlere ait lastik bota Yunan Sahil Güvenlik güçlerince batırmaya yönelik tehlikeli hamleler yapıldı.
TÜRK SAHİL GÜVENLİK BOTU KURTARDI
Yapılan manevralardan sonra ateş açan ve manevra için kullanılan uzun sopalarla lastik botta bulunan göçmenlere vuran Yunan Sahil Güvenlik güçleri, sığınmacıları denizde kötü bir halde bırakırken, denizde kötü halde kalan göçmenler Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Mülteci, Yunanistan, Sahil Güvenlik, Muğla
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