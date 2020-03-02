2020 İzmir Kış Trofesi 2. Ayak Yarışları

Cumartesi, Çeşme fırtınalı bir güne uyandı. Brifing ardından denize açılan hakem heyeti gün boyu rüzgar ölçümü yaptı. Sağanaklarda 30 knotları bulan hava, ilk günün yarışsız kapanmasına neden oldu. Aynı gün, bir önceki ayak olan Kış Trofesi 1.Ayak yarışlarının ödül töreni Marina Yacht Club’ta gerçekleşti. Ödüller, EAYK Başkanı Akif Sezer ve Çeşme Marina Genel Müdürü Can AKALTAN tarafından sahiplerine verildi. Kış Trofesi 1.Ayak yarışlarında, IRC A-1’de ARKAS COMET A, IRC A-2’de ORCHESTRA, IRC A-3’de BLUE MILES MERCER, IRC A-4’de YEDİÇERİLER, IRC B-1’de PERLE WHITE, IRC B-2’de GOODDAY SUNSHINE, IRC B-3’de CHESS ve Destek Sınıfında HAPPY LEMON birincilik kazandı.

Pazar günü, brifing ardından yapılan hava tahminlerine göre 13:00 civarında yarış yapılabileceği öngörülse de; bu tahminlerin üzerinde devam eden, sağanaklarda 34 knotları bulan rüzgar hızı sebebiyle Kış Trofesi 2. Ayak Yarışlarının 2. günü de yarışsız sona erdi.

2020 İzmir Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları 14-15 Mart'ta Çeşme’de yapılacak.