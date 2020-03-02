Okyanuslarda Oksijenin Azalması Geri Dönülemez Sonuçlar Doğuracak

İspanya Madrid’de devam eden Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’nda Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (UICN), iklim değişikliğinin okyanuslardaki oksijen seviyesini düşürdüğünü ve bunun ağır sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Oksijen azlığının 1960’lı yıllarda 45 noktadayken, günümüzde 700’leri bulduğunu belirten Kuruluş, tamamen oksijensizlik olarak adlandırılan anoksi durumundaki noktaların son 60 yılda 4 katına çıktığını söyledi.

OKYANUSLARIN OKSİJENİ TÜKENİYOR

Okyanuslar, atmosfere karışan sera gazı emisyonlarının emilip hapsedilmesinde öncü rolü oynuyor. Ancak bilim adamlarına göre doğanın sera gazlarını hapsedememesi yüzünden okyanuslardaki oksijen miktarı gittikçe azalıyor.

Oksijen azalmasının en önemli sonuçlarından biri ise biyoçeşitliliğin azalması.

UICN Başkanlık görevini vekâleten devam ettiren Grethel Aguilar konferansta, "Isınan okyanus oksijen kaybettikçe, sualtı yaşamının düzeni de altüst oluyor" dedi.

KÖPEK BALIKLARININ NESLİ TÜKENİYOR MU?

Halihazırda tehdit altında olan ve yüksek oksijene ihtiyaç duyan ton, merlin ve köpekbalığı gibi türlerinin bu oksijen azalmasından en çok etkilenen hayvanlar olduğu açıklandı.

Raporda ayrıca sualtındaki besin zincirinin bozulmasıyla balıkçılığın da ciddi anlamda etkileneceği açıklandı.

Bu gelişmeler Birleşmiş Milletler’i de harekete geçirdi. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na katılan 196 ülkeden delegeler Paris Anlaşması kapsamında 2020’ye kadar uygulamayı planladıkları iklim koruma tasarılarını sunacak.

ARTIK BU İŞİN GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYACAK

Konferans öncesinde konuşan Guterres, ''Son beş yılda kaydedilen hava sıcaklıkları şimdiye kadar görülen en sıcak rakamlar oldu. Bunlar artık ufukta iklim değişikliğiyle mücadelede geri dönüşün olmadığının belirtileri'' ifadelerini kullandı.

GRETA'DA KATILACAK

Katılımcılar arasında iklim aktivisti Greta Thunberg de var.

Vira Haber