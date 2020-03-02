Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Mülteci Açıklaması

Türkiye’nin sınır kapılarını açmasının ardından mültecilerin sınırdan Avrupa’ya geçiş mücadelesi sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada, ““Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 100.577” ifadesini kullandı.

Ülkemizden ayrılmaya çalışan mültecilerin bir kısmı kara yoluyla şansını denerken, bir kısmı da deniz üzerinden sınırı geçip Yunanistan’a ulaşmaya çalışıyor.

Ancak Yunan emniyet güçleri, mültecilere acımasızca karşılık vererek, sığınmacıların Yunanistan’a geçişini engellemeyi amaçlıyor.

YUNAN SAHİL GÜVENLİK BOTLARI GÖÇMEN BOTLARININ BENZİN HORTUMLARINI KESİYOR

Mültecilerin Yunanistan’a geçişi ile ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Avrupa'ya geçmek üzere lastik botlarla denize açılan göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gece gündüz hazırlıklı durumda bekliyoruz.

* Deniz yolu ile Yunanistan'a geçmek üzere denize açılan göçmenler, Yunanistan karasularına girdiklerinde, Yunan Sahil Güvenlik Botları tarafından orta hatta sürükleniyor, göçmenlerin botlarının benzin hortumları kesilerek hareket etmelerine engel olunuyor.

* Denizin ortasında hareketsiz halde kalan ve olumsuz deniz koşullarında çaresizliğe terk edilen göçmenlere Sahil Güvenlik Teşkilatı olarak el uzatıyoruz, yaşanan tüm gelişmelere rağmen onları yalnızlığa terk etmiyoruz.

YUNANİSTAN MÜLTECİLERİ ALMIYOR

Türkiye'nin sınır kapılarını açar açmaz Avrupa aşkıyla yola düşen mültecilerin, riskli mücadelelerinin ardından deniz yoluyla Kuşadası, Çeşme ve Ayvalık bölgelerinden Yunan adalarına ulaşmalarına rağmen orada sert müdahalelerle karşılaşıyorlar.

Sisam, Sakız ve Midilli gibi Yunan adalarına deniz üzerinden ulaşan mültecilerin, Yunanlar ve yunan emniyet güçleri tarafından kıyıya gelmesine engel olunuyor. Polisin haricinde Yunanların da mültecileri geri göndermek için olaylara müdahale ediyor.