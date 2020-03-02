Kapılar Açıldı Mülteciler Sınırlara Akın Etti
Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce mülteci sınırlarda toplanıyor. İstanbul başta olmak üzere Anadolu'nun pek çok şehrinden gelen göçmenler Yunanistan ile sınırının olduğu sınır kapıları önünde toplandı.
1-Kiraladıkları taksi ve minibüslerle sınır köylerine gelen göçmenlerin yanlarına az eşya aldıkları görüldü.
2-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'den Yunanistan’a geçen göçmenlerin sayısını 100 bin 577 olarak açıklamıştı.
3-Pek çok kişinin Yunanistan tarafına geçtiğini öğrenen göçmenler, Meriç Nehri'ni aşmak için sınır köylerine geliyor.
4-Geceyi buralarda geçiren 2 binin üzerinde göçmen zor şartlarda bekleyişlerini sürdürüyor.
5-Geceleri soğuk hava çocuklu aileleri daha çok etkiliyor.
6-Bazı gruplar ise geçmek için geceyi beklediklerini söyledi.
7-Pazarkule Sınır Kapısı önündeki tampon bölgede kamp kuran binlerce göçmen, Avrupa'ya gitmek istiyor.
8-Avrupa'ya geçmek isteyen yüzlerce göçmen, nehir ve kara hattını denemeye devam ediyor.
8-Kastanies Sınır Kapısı'nın önünde jiletli tellerle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlere sık sık tazyikli su sıkıyor, zaman zaman ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor, zaman zaman da plastik mermi kullanıyor.
9-Göçmenlere sert müdahale
10-Sınır tellerini makasla kesen ya da üzerinden atlayan göçmenler, Yunanistan'a ayak basıyor.
Vira Haber
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