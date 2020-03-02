TCG Kınalıada F-514 HOPAPORT’ta Demir Attı

TCG Kınalada Askeri Gemi Komutanı Dz. Alb. Erhan Fıçıcı beraberinde DZ. Murat Yamankaya, Snr. Asb. KD. Bçvş. Serkan Tok olduğu halde Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat ve Belediye Başkanı Taner Ekmekçi’yi makamlarında ziyaret ettiler. Ziyaretlerde karşılıklı hediye takdimlerinde bulunuldu.

TCG Kınalıada komutanlık görevinde bulunan Dz. Alb. Erhan Fıçıcı’nın davetleri üzerine İlçe Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat İlçe Garnizon Komutanı Çağlar Alaçam, Hopa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şükrü Akbıyık ve Gazilerle birlikte TCG Kınalıada F- 514’de yemek ikramlarında bulunuldu.

Daha sonra İlçe Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, İlçe Garnizon Komutanı Çağlar Alaçam, Hopa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şükrü Akbıyık ve yönetim kurulu üyeleri Gaziler ile birlikte TCG Kınalıada F- 514 gezildi, Gemi ziyaretinde Komutanlar misafirlerine savaş tatbikat seyir ve tehlike durumlarında neler yapıldığı hakkında geniş bilgiler verdiler.

Kınalıada F- 514 bugün halkın ziyaretine kapatılacak.

Vira Haber