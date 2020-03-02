Geri Sayım Başladı!

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın, İstanbul Kalkınma Ajansı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile yürütücüsü olduğu “Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu!” projesinde kapanış panayırı heyecanı başladı. Projenin son öğretmen buluşmasında mentor öğretmenler, öğrencilerinin hazırladığı STEAM projelerini inceledi ve son eksikler giderildi. Projenin kapanış etkinliği olan Çocuk Panayırı 21 Mart’ta İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

TURMEPA’nın İstanbul Kalkınma Ajansı Hibesi ile İstanbul Valiliği, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin katkılarıyla Ekim 2018’de hayata geçirdiği “Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu!” projesi, Mart ayında sona eriyor. Eğitim alan öğrenci ve öğretmenlerin deniz, su kaynakları ve denizdeki yaşamı korumak için hazırlamaya başladıkları STEAM proje çıktıları son şekillerini aldı. Öğrenciler, kendileri için bir ilk olan proje hazırlığı süresince, analitik düşünme, veri izleme ve işleme, kod yazma, robotik ve proje üretme tecrübeleri edindi. 22 okulun katılımıyla ortaya çıkan 42 STEAM projesi, uzmanlar tarafından son kontrol ve düzeltmeleri yapılmak üzere incelendi. Projeler, 21 Mart’ta “Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu” Çocuk Panayırı’nda alanlarında uzman jüri heyeti tarafından değerlendirilecek.

Vira Haber