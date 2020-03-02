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Klaslama Ve Klas Kuruluşları Eğitimi Gerçekleşti

Klaslama Ve Klas Kuruluşları Eğitimi Gerçekleşti

Denizci Öğrenciler Derneği ve Türk Loydu Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Klaslama ve Klas Kuruluşları Eğitimi" 25 Şubat tarihinde gerçekleşti.

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Düzenlenen eğitimi DÖDER üyeleri yoğun ilgiyle karşıladı. Türk Loydu Teoman Özalp Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitime Türk Loydu Deniz Sektörü Eğitim ve Vasıflandırma Müdürü Erdal Gedikoğlu eşlik etti. Katkılarından dolayı Türk Loydu Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu'na, Türk Loydu Vakfı Dış İlişkiler Bölümü Müdürü Mehmet Avcı’ya, Türk Loydu Vakfı'na ve gösterdikleri ilgiden dolayı tüm üyelere teşekkür edilerek eğitim sonlandırıldı.

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Vira Haber

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