Kanal İstanbul vatandaşa sorulacak

İstanbul'un çehresini değiştirecek Kanal İstanbul'un ÇED süreci kapsamındaki halkın katılım toplantısı 27 Mart'ta yapılacak. Vatandaşlar, ilk kez bakanlık yetkililerine görüş ve önerilerini sunacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılması planlanan Kanal İstanbul projesi için "halkın katılım toplantısı" düzenlenecek. Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, söz konusu toplantı 27 Mart'ta gerçekleşecek.

YER VE SAAT 10 GÜN ÖNCEDEN İLAN EDİLECEK

Gazete Habertürk’ün haberine göre projenin ÇED başvuru dosyası geçtiğimiz günlerde askıya çıktı. ÇED Yönetmeliği'nin 9. maddesi gereğince düzenlenecek olan toplantının yeri ve saati, toplantı gününden 10 gün önce ilan edilecek.

ÇED başvuru dosyasını incelemek isteyenler, bakanlık merkezinde veya İstanbul Çevre ve şehircilik İl müdürlüğü'nde raporu inceleyerek proje hakkında bakanlığa veya valiliğe görüş bildirebilecek. 45 kilometrelik kanal inşaatı için 23 kilometrekarelik alan kamulaştırılacak.

45 METRE UZUNLUĞUNDA VE 25 METRE DERİNLİĞİNDE OLACAK

Avcılar, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinden geçecek kanal 400 metre genişliğinde, 45 kilometre uzunluğunda ve 25 metre derinliğinde olacak. Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ni biribirinden ayıran dar boğazdan başlayacak. Kanal, Sazlıdere Barajı ve havzasını içine alarak kuzeye uzanacak.

6 KÖPRÜ, 2 LİMAN

Sazlıbosna Köyü üzerinden Dursunköy'ün doğusuna erişen kanal, Baklalı Köyü'nü geçtikten sonra Durusu ve terkos Gölü'nün doğusundan Karadeniz'e bağlanacak. Kanal üzerinde 6 köprü ve yol geçişi planlandı. Kanal projesinde 2 liman, 3 takımada, 2 yat limanı olacak. Proje nedeniyle İstanbul'un yedek su havzalarından Sazlıdere Barajı kullanımdan çıkacak. İnşaatın yaklaşık 5 yıl sürmesi bekleniyor.

Vira Haber