Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara Bilgi Teknolojileri Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen "Geleneksel Ulaştırma Muhabirleri" toplantısında 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun Kanal İstanbul projesinin ne zaman ihaleye çıkacağı sorusu üzerine Turhan, "Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı, askı sürecinin bitmesinin ardından ihale sürecini başlatacağız. Gerek resmi yazı yazarak, gerek şifahi olarak projeyle ilgilenen birçok ülke firması ve kredi kuruluşu var. Rusya Federasyonu, Çin, Hollanda, Belçika ve ayrıca münferit olarak dünyanın diğer ülkelerinde firmalar bu projemizle ilgileniyor" dedi.

“Öncelik altyapı deplasmanı”

Kanal İstanbul'un imar sürecinin ve yer tahsisi uygulamasının tamamlanması sonrasında öncelikli olarak mahaldeki altyapıların deplasmanını yapacaklarını ifade eden Bakan Turhan, "Yolların, köprülerin, ishale, enerji ve enerji hatlarının deplasmanını yapacağız ve kanal sahasını diğer hizmetleri aksatmadan sürdürülebilir hale getirdikten sonra inşaata başlayacağız. Mahalli trafikten tamamen arındırılmış bir alan içerisinde kazı ve inşaat işlerini yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Koordineli haberleşme olacak”

Yakın süreçte Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremlerin ardından gündeme gelen depremlerde kullanılacak acil haberleşme sistemine yönelik soru üzerine Bakan Turhan, olası depremlere yönelik tedbirleri operatörlerle koordineli şekilde aldıklarını, ortak uygulama olarak operatörlerle birlikte deprem anında kullanılacak mesajlaşma ve sesli görüşme uygulamasının geliştirilmesi için çalışmalar yapıldığını aktardı. Bakan Turhan, "Böylece ses trafiğinin ani artışlarla şebekede herhangi bir sorun oluşturmaması amaçlanıyor. Bunun dışında operatörlerle kapasite artış çalışmalarımız devam ediyor. İlk aşamaları tamamlanmış durumda, önümüzdeki süreçte kademeli olarak artışlar yapılacak. Depremde sesli, internet üzerinden haberleşme yapılması önemli, bununla ilgili girişimlerimiz devam ediyor. İçişleri Bakanlığımız ve AFAD ile bu konuda çalışmalar sürüyor" şeklinde konuştu.

Vira Haber