İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen meclis toplantısına Aliağa Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Foça Liman Başkanı Yaşar Karabacak, Dikili Liman Başkanı Yasin Aldemir, ve AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem katıldı.

Aliağa Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen meclis toplantısında ocak ayı toplantı zabıtları onaylandı. Kasım ve Aralık ayı mizanları onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

Ocak ayı faaliyet raporunun da üyelerle paylaşıldığı toplantı Tüpraş İzmir Rafinerisi Baş Mühendisi Anıl Doğan’ın Tüpraş’ta bulunan üniteler ve güncel konulardan oluşan sektörel sunumuyla devam etti.

Anıl Doğan’ın sunumunun ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Bayram Bilge Sağlam “Limanlarda İlişkisel Yönetişim Stratejilerinin irdelenmesi” konulu sunumunu katılımcılarla paylaştı.

İMEAK DTO Aliağa Şubesi’nin Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısının son gündeminde ise Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek konuşma gerçekleştirdi.

Adem Şimşek konuşmasına geçtiğimiz gün Suriye’nin İdlip Bölgesinde gerçekleşen saldırıda şehit olan askerlere ve Elazığ’da yaşanan deprem sonrası yaşamını yitiren vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara ise acil şifalar dileyerek başladı.

“Ege bölgesinde ihracatın %65’i Aliağa’dan!”

Adem Şimşek, Aliağa limanlarının 2019 yılı ithalat ve ihracat verilerini değerlendirdi. “ Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı 2019 yıl sonu en fazla ihracat yapılan 10 Gümrük Müdürlüğü verilerine bakıldığında Aliağa Gümrük Müdürlüğümüz 2018 yılında 3. olarak kapattığı yılı, 2019 senesinde Türkiye ortalamasının çok üzerinde yaklaşık % 25’lik bir artışla 12 milyar doların, 15 milyar dolar seviyesine çıkararak Türkiye’de en fazla ihracat yapılan 2. Gümrük Müdürlüğü konumuna gelmiştir. Ege Bölgesi’nde bölgeler arası yapılan ihracat rakamları karşılaştırıldığında geçen yıl olduğu gibi İstanbul ve Doğu Marmara bölgelerinde sonra 3. sıradaki yerini korumaktadır. 2019 yılı itibariyle Ege Bölgesinde yapılan ihracat rakamı yaklaşık 26 milyar dolar olup, bunun % 65’lik kısmı Aliağa tarafında işlem görmüş ve Aliağa tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşmıştır ” dedi.

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları devam edecek

Başkan Şimşek, geçtiğimiz yıl İMEAK DTO Aliağa Şubesi’nin ve Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çocuklara deniz sevgisini aşılamak için ortaklaşa düzenlediği resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının bu yılda gerçekleşeceğini belirtti. Aynı zamanda geçen yıl oda üyeleri için düzenledikleri İngilizce kurslarının da gelen yoğun talep üzerine bu yılda devam edeceğini söyledi.

“Kaymakamımıza teşekkür ediyorum”

Başkan Adem Şimşek konuşmasına Aliağa Kaymakamı Fatih Kızıltoprak’a teşekkür ederek devam etti. Şimşek: “Sayın Kaymakamımıza bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Aliağamız da göreve başlayalı çok uzun bir süre olmamasına rağmen çok güzel bir konuya el attı. Ben şahsım ve Aliağalı denizci kardeşlerim adına size teşekkür ediyorum. Üzerinde uzun zamandır çalıştığımız ve camiamız olarak gerçekleşmesini çok istediğimiz Aliağa-Midilli seferlerinin başlamasının hızlanması için Sayın Kaymakamımız toplantı yaparak gereken mercilere gerekli talimatları verdi. Bunu da buradan sizlere duyurmak istedim. İnşallah en kısa sürede Aliağa-Midilli seferlerimizi başlatacağız. İMEAK Deniz Ticaret Odası Genel Başkanımız Sayın Tamer Kıran’ın da bu konuda bir sözü var. Aliağa-Midilli seferlerimiz başladığında tüm denizci kardeşlerimizi Midilli’de düzenleyeceğimiz bir yemekte ağırlamak istiyoruz” dedi.

Başkan Şimşek son olarak Aliağa ve Türkiye genelinde gerçekleşmiş olan gemi, yük ve konteyner istatistikleri üzerine bilgilendirmelerde bulunarak konuşmasını sonlandırdı.

Toplantı, 2019 yılsonu değerlendirmesi sonucu en yüksek işlem hacmine ulaşan 5 üyeye sertifika takdimi yapılması ile son buldu.

Vira Haber