Gemi Brokerleri Derneğinden “Müşterek Avarya” semineri

Gemi Brokerleri Derneği tarafından Deniz Ticaret Odası Meclis salonunda ücretsiz ve İngilizce olarak Müşterek Avarya açısından yaşanmış bir kazanın senaryo incelemesi düzenlenecek.

Gemi Brokerlar Derneğine bağlı tüm üyelerin ve davetlilerin katılacağı etkinlik 11 Şubat Salı günü saat 14:00 - 17:30 saatleri arasında Deniz Ticaret Odası Meclis salonunda gerçekleştirilecek. Ücretsiz olacak seminere konuşmacı olarak Heather Robinson ve Andrew Slode katılacak. Etkinliğe katılmak isteyen üye ve davetliler info@gbd.org.tr adresinden başvurabilecek. Seminer hakkında detaylı bilgi ise ekte sunulmaktadır.

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Müşterek Avarya nedir?

Gemi ve yükü birlikte tehdit eden bir tehlikeden onları korumak amacıyla, makul bir hareket tarzında olmak kaydıyla, bilerek bir fedakarlık yapılması veya bir masrafa katlanılması durumunda Müşterek Avarya hareketi söz konusudur ve bu nitelikte bir hareketin doğrudan doğruya sonucu olan zarar veya masraflar Müşterek Avarya’dır. Müşterek Avarya kapsamına giren zarar ve masraflar, gemi, yük ve navlun sahipleri arasında paylaştırılır ve bu işleme dispeç (adjustment) denir. Müşterek Avarya Fedakarlığı, Müşterek Avarya İştiraki ve Müşterek Avarya Masrafı, müşterek avarya kapsamında önemli olan kavramlardan bazılarıdır.

Vira Haber