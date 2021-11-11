Kanarya kruvaziyer limanını Global işletecek

Global Yatırım Holding’in iştiraki Global Ports Holding’in (GPH) yüzde 80 hissedarı olduğu Global Ports Canary Islands’ın (GPCI), Kanarya Adaları’nda yer alan Las Palmas kruvaziyer limanlarını işletme imtiyazı ihalesi için verdiği teklif, Las Palmas Liman Başkanlığı tarafından en iyi teklif seçildi.

Global Yatırım Holding’den Kamuoyu Aydınlatma Plat formu (KAP)’a yapılanaçıklamada ihaleye konu olan imtiyazların “Las Palmas de Gran Canaria”, “Arrecife (Lanzarote)” ve “Puerto del Rosario (Fuerteventura)” kruvaziyer limanlarını kapsadığı belirtiliyor.

İmtiyaz hakkını elde etmesi ile GPH’in işlettiği ve yönettiği kruvaziyer liman sayısı 22’ye yükselecek.

Vira Haber