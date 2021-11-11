Türkiye ABD'den 6 kargo LNG ithal etti

Türkiye, kış yaklaşırken ABD’den ithal ettiği likit doğalgaz kargolarını artırıyor.

Türkiye Ekim ayında 6 Amerikan LNG kargosu ithal etti.

Şubat ayında 10 kargo gemisiyle ABD'den rekor ithalat gerçekleştiren Türkiye Mart-Eylül'ü kapsayan 7 ayda ise 5 kargo LNG almıştı.

BOTAŞ LNG ihalesine çıktı

BOTAŞ, Aralık, Ocak ve Şubat ayında teslim edilmek üzere 9 LNG kargosu için ihaleye çıkmıştı. İhale için son teklif tarihinin ise 4 Kasım perşembe olacağı belirtilmişti.

BOTAŞ Doğalgaz Tedariği ve İhracatı Müdür Yardımcısı Yunus Emre İcik, Flame Gas Konferansı'nda yaptığı bir konuşmada Türkiye'nin kısa ve orta vadeli doğalgaz tekliflerine açık olduğunu belirtmişti.

BOTAŞ'ın sıfır karbon likit doğalgaz tedarikiyle de ilgilendiğini belirten İcik, Türkiye'nin doğalgaz tüketiminin bu yıl 60 milyar metrekübe ulaşacağını yeniden dile getirmişti.

Vira Haber