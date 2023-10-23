Kanocular Gözünü 2024 Paris Olimpiyatları'na Dikti

Türkiye Kano Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Cumhuriyet Kupası ve Milli Takım Test Yarışları'nın Köyceğiz ilçesinde tamamlanmasının ardından Kano Milli Takımı ilçede kamp çalışmalarına başladı.

Federasyon Başkanı Kabakçı, yaptığı açıklamada, 2 gün süren yarışların ardından kamp listesini oluşturarak sporcuların ilçede kampa gireceğini söyledi.

Sezon içerisinde Köyceğiz, Antalya ve Adana ile bazı bölgelerde kamp çalışmalarının devam edeceğini belirten Kabakçı, "2024 Paris Olimpiyatları için ilk kota yarışında istediğimiz sonucu alamadık ama önümüzde iki yarışımız daha var. İnşallah hedeflediğimiz olimpiyat kotasını da o yarışlarda alabiliriz diye düşünüyorum. Bu anlamda da hem federasyonumuz hem teknik kurulumuz hem antrenörlerimiz ciddi şekilde çalışıyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak da yakından ilgileniyor." dedi.

Olimpiyat kota yarışlarının mayısta yapılacağını anlatan Kabakçı, onun öncesinde Slovakya, Polonya ve Macaristan'da yarışların olacağını kaydetti.

Kota yarışları için sporcuları en iyi şekilde hazırlayarak hedefledikleri kotayı almak istediklerine işaret eden Kabakçı, "Kota yarışından sonra özellikle bu sene Avrupa ve dünya şampiyonasında 23 yaş altı gençlerde madalya beklediğimiz sporcular var. İnşallah geçtiğimiz sezon sergilediğimiz başarıyı bu sene de devam ettireceğiz." diye konuştu.

- Altyapı umut vadediyor

Altyapıda gençlerin çok iyi geldiğini, en büyük kaynaklarının da altyapı sporcuları olduğuna belirten Kabakçı, şöyle konuştu:

"Çünkü büyüklerde şu anda birkaç tane sporcumuz kaldı. Parmakla gösterilecek sporcular var. Biz tabi bu başarıyı da gençlerde yakalıyoruz. İnşallah gençlerde de sorunsuz bir şekilde yukarıya doğru büyümelerini, devam etmelerini sağlarsak, spora devam etmelerini sağlarsak 2028, 2032 olimpiyatlarında çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Ülkemizin farklı coğrafyalarına bu sene içerisinde 13 antrenörümüz atandı. Dolayısıyla bu antrenörlerin atanmasıyla da sporcu sayılarında çok ciddi bir ivme kazandık, katılımlar çok daha fazla. Bunu özellikle her Türkiye kupasında her Türkiye şampiyonasında görebiliyoruz. Özellikle miniklerde, yıldızlarda çok ciddi bir katılım var. Bunlar da bizi mutlu ediyor, gururlandırıyor. Bu çocuklar tabi büyüdükçe de başarılı bir şekilde devam ediyorlar."

Hedeflerini kano sporunu ülke geneline yaygınlaştırmak olduğunu ifade eden Kabakçı, bu kapsamda kano sporunun her geçen yıl büyüdüğünü dile getirdi.

- Milli sporcu Simge Kaya: "Hedefim finalde madalya almak"

Milli kanocu Simge Kaya ise son dönemde katıldığı yarışlarda önemli dereceler elde ettiğini söyledi.

Milli sporcu olarak ülkesini yurt dışında gururla temsil etmek istediğini belirten Kaya, "Hedefim A finale çıkarak finalde madalya almak. Sonrasında tabii ki olimpiyata kadar çıkacak. Ama önceliğimiz Avrupa ve dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde gösterip madalya almak." dedi.

Milli kanocu Emircan Ayaklı da Köyceğiz'de gerçekleşen yarışlarda birinci olduğunu kaydetti.

Hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve madalya almak olduğunu vurgulayan Ayaklı, "Yurt dışında bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak için çaba göstereceğim." diye konuştu.

Vira Haber