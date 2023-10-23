Avs ve Ekol’den Balık Ekmek Ziyafeti

Çağın ihtiyaçlarına uygun teknolojik altyapısı ile Türk Denizcilik sektörü için kalifiye personel yetiştiren Ekol Denizcilik Eğitim Kurumu ve denizcilik sektörünün çeşitli alanlarında 38 yılı aşkın bir deneyime sahip olan AVS, Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunları geleneksel Balık Günü’ne catering sponsoru oldu.

Etkinliğe katılan misafirler AVS şeflerinin özenle hazırladığı balık ekmek ikramına büyük ilgi gösterdi.

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından balık gününe sponsor olan AVS ve EKOL Denizciliğe günün anısına plaket takdim edildi.

Balık günü; müzik dinletisi ile sona erdi.

Vira Haber