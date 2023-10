21 Ekim'de tamamlanan son yarışın ardından Ağanlar Tersanesi'nde düzenlenen törenle ödüller sahiplerine verildi. Maximiles Black 35. The Bodrum Cup'ta bu yıl 3 büyük ödül var. Türkiye İş Bankası ödülü olan Maximiles Black “The Winner of 2023” kazananı Gara Poşet olurken, Anadolu Sigorta'nın ödülü olan “The Challenge Winner of 2023” kategorisinde Gara Poşet, 35. yıl özel kupasının sahibi ise Germania Nova oldu. Çanakkale - Bodrum arasında gerçekleşen yarışların kazananına verilen Maximiles Black The Bodrum Cup Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Anma Yarışları ödülü “The Challenge Winner of 2023” birincisi Colombaio, Opet & Tüpraş'ın ödülü “2023 Overall 1st Place” birincisi ise VAY teknesi oldu.



Maximiles Black 35. The Bodrum Cup, 21 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen son etapla tamamlandı. 100'ün üzerinde yat, 2 bine yakın yelkenci ve 10 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan The Bodrum Cup, 2 Ekim'de Selanik'ten başlamış, ardından Çanakkale ve İstanbul'a uğradıktan sonra Bodrum'a dönmüştü.



21 Ekim'de Bodrum - Bodrum rotasında tamamlanan son etabın ardından kazananlar belirlendi. Maximiles Black 35. The Bodrum Cup'ın kazananı Gara Poşet oldu. Bu yıl Maximiles Black 35. The Bodrum Cup kazananına takdim edilecek kupaların ana esin kaynağı, Cumhuriyetin 100'üncü yılı oldu. Ressam ve heykeltıraş Hanefi Yeter tarafından tasarlanan kupalar sahiplerine Ağanlar Tersanesi'ndeki törende takdim edildi.



Ağanlar Tersanesi'nde düzenlenen ödül törenine AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Maximiles Black The Bodrum Cup Komodoru David Dein ve Yelken Federasyonu İl Temsilcisi Serdar Kayhan katıldı.



Ağanlar Tersanesi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, “35'inci kez ‘Yılın The Bodrum Cup Zamanı'nı büyük bir mutluluk ve gururla, 100'ün üzerinde yatın, 2 bine yakın yelkenci ve 10 bine yakın ziyaretçinin katılımıyla tamamladık. Tam 35 yıldır kesintisiz bir şekilde gerçekleşen The Bodrum Cup'ı, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının coşkusuyla birlikte yaşadık. The Bodrum Cup tarihine altın harflerle yazılacak olan bu yıl, festival 2 Ekim'de Selanik'ten her şeyin başlangıç noktası olan Atamızın doğduğu yerden start aldı. Selanik'te başladığımız yolculuğumuza, Türkiye İş Bankası Çanakkale etabıyla devam ettik ve Çanakkale Anıtı'na selam vererek İstanbul'a doğru yelken açtık. Ardından 8 Ekim'de Dolmabahçe'de Atamızı bir kez daha minnet ve saygıyla andık. Tarihi yolculuğumuz İstanbul-Bodrum etabıyla devam etti ve sonunda Bodrum'a geri dönük. Bu yıl yelken yarışları kapsamında belirlenen rota, 16-21 Ekim tarihleri arasında Bodrum limanından başlayarak Çökertme ve Kissebükü'ne uzandı, ardından Bodrum'da dönerek tamamlandı. Maximiles Black The Bodrum Cup'ın 35'inci yılını mümkün kılan tüm dostlarımıza en içten şükranlarımızı sunuyorum” dedi.



Yarışların 35'inci yılını Cumhuriyetin 100'üncü yılıyla birlikte kutlamanın kendileri için mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu belirten The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, “The Bodrum Cup tarihinde unutulmayacak bir yıl oldu. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının coşkusunu yaşadığımız, Selanik'ten İstanbul'a, oradan da Bodrum'a uzanan bir festivali geride bıraktık. 1989 yılından bu yana yaptığımız gibi binlerce deniz ve yelken tutkununu bir araya getirdik. Bu hikayenin başlangıcında ahşap yat yapımını ileri taşımak, bu değerli zanaatı var etmek ve aynı zamanda yeni nesiller için bir meslek alanına dönüştürmek istiyorduk. Şimdi geldiğimiz noktada tüm bunların yanı sıra bölgemize, ülke ekonomimize, uçtan uca Akdeniz'e değer katan bir festivale dönüştük. 35 yıldır aralıksız bu yarışları yapmamıza vesile olan, The Bodrum Cup'a sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, “35 yıldır kesintisiz sürdürülerek uluslararası bir deniz festivaline dönüşen The Bodrum Cup'ın paydaşı olduğumuz bu özel yılda unutulmaz bir hikâyenin parçası olduk. Maximiles Black The Bodrum Cup'ın Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarının bir parçası olması, bu yıla özgü Selanik-İstanbul-Bodrum hattında çok özel anlar yaşatması, etkinliği daha da kıymetli kıldı. Maximiles Black The Bodrum Cup'ın bu yılki anlamlı yolculuğu boyunca bizi benzersiz görüntülerle buluşturan yelken tutkunlarına, The Bodrum Cup organizasyon komitesine, emeği geçenlere ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.



Opet Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ayşenur Aydın “Türkiye'nin en büyük sanayi şirketi Tüpraş ile birlikte, Türkiye'nin lovemark'ı, en sevilen akaryakıt dağıtım markası Opet olarak Maximiles Black The Bodrum Cup'ın beş yıldan bu yana ana sponsorluğunu üstlenmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye'de kurulan ve Türkiye'de büyüyen bir marka olarak ülkemizin kültürel ve tarihi değerlerini koruyarak, sürdürülebilirlik odaklı projelere destek veriyoruz. Toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmek, sanat ve sporun farklı alanlardaki gelişimini ve başarılarını desteklemek her zaman birincil önceliklerimizden oldu. Bu yıl da ana sponsorluğunu üstlendiğimiz The Bodrum Cup, Cumhuriyetimizin 100.yılına yakışır çok coşkulu ve gurur verici anlara sahne oldu. Katılan ve etaplarda derece alan tüm yarışçıları, gönülden emek vererek bu organizasyonu yine çok başarılı bir şekilde gerçekleştiren Maximiles Black The Bodrum Cup ekibini içtenlikle tebrik ediyoruz.” dedi.



Denizcilik dünyasına ve yelken sporuna 35 yıldır değer katan Maximiles Black The Bodrum Cup organizasyonunda, Opet'le birlikte ana sponsor olarak yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten Tüpraş Genel Müdür Yardımcısı Doğan Korkmaz, “Bu yıl, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel düzenlenen yarışların; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu Selanik'ten başlayıp Dolmabahçe Sarayı önünde Ata'mızın manevi huzurunda mezestre selamı ile devam etmesi hepimizi son derece duygulandırdı” dedi. Korkmaz, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olarak, ekonomik katma değer üretmenin yanında, eğitim, sağlık, kültür-sanat ve spor alanlarındaki projeler ve sponsorluklarla toplumsal gelişime de katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek: “Denize ve denizciliğe katkılarımız arasında; yelken okulumuz ve trofeler için çalışanlarımızdan oluşan ekiplerimizle yarışan teknelerimizi, Turmepa'ya desteklerimizi, denizcilik sektöründe kadın istihdamını artırmak üzere yürütmekte olduğumuz “kadın denizci bursu” projemizi ve denizde arama kurtarma ekiplerimizi sayabilirim. The Bodrum Cup da sürdürülebilir denizciliğe örnek teşkil eden bir organizasyon olarak bu amaca hizmet ediyor.” dedi. Korkmaz, Cumhuriyetin 100.üncü yılına yaraşır şekilde; sportmence, coşku içinde geçen etaplarda derece alan ve yarışan tüm ekipleri kutlayarak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cup ödül töreninde yaptığı konuşmada guletleri, tirhandilleri, aynakıçları hayatlarına sokan isimleri sayarak onlara ve kayık ustalarına olan minnetini dile getirdi. “Denizcilik kültürünü herkesin benimsemesi lazım” Atalarımızın bize bu güzel toprakları koruyarak, gözü gibi bakarak bıraktıklarını ifade eden Aras sözlerine şöyle devam etti: “Bizler, tüm gücümüzle her türlü zorluğa rağmen onu korumaya çalışıyoruz. Denizcilik eğer bu topraklarda bu insanların zihnine girerse, herkes deniz kültürü ile yoğrulursa Bodrum'u daha nice yüzyıllara, daha nice çağlara taşırız. Denizcilik kültürünü herkesin benimsemesi lazım. Bunun için yıllardır çalışan Erman Aras'a çok teşekkür ederim. Tabii ki son dönemde Bodrum Cup'ı bugünlere taşıyan, yüksek hedeflere götüren Süleyman Uysal ve bütün ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bizler sponsor olarak vesileyiz, figüranız. Asıl aktörler bu güzel kardeşlerimizdir. Hepsini gözlerinden öpüyoruz.”



Etkinliklerde yüzlerce ziyaretçi buluştu

Maximiles Black 35. The Bodrum Cup kapsamında Bodrum Belediye Meydanı'nda kurulan Maximiles Black Yarış Merkezi'nde hafta boyunca söyleşi ve etkinlikler gerçekleştirildi. 16 Ekim'deki kampana töreniyle yarışlar başladı. Yarışların birinci günü olan 17 Ekim'de saat 17.30'ta Turmepa sponsorluğunda Dağhan Mehmet Yazıcı'nın katılımıyla “İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Sıfır Atık Yolculuğu” semineri, hemen ardından saat 18.30'da İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan'ın katılımıyla “Global Piyasalarda Gelişmeler” söyleşisi düzenlendi. 20 Ekim Cuma günü saat 17.30'da Eymen Aktel'in “Denizden Çömleğe” isimli çocuk sanat atölyesi, 18.30'da ise, Murat Can Canbay'ın moderatörlüğünde genç Türk sporcular Aysu Türkoğlu, Efe Tulçalı ve Defne Danışmend ile bir söyleşi düzenlendi.



Maximiles Black The Bodrum Cup'ta isim sponsoru Türkiye İş Bankası'nın kart markası Maximiles Black; ana sponsorlar Opet ve Tüpraş; platin sponsorlar Amerikan Hastanesi, Anadolu Sigorta, Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus, Metro Türkiye; gold sponsorlar Ağanlar, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, İş Yatırım, İş Portföy, Radisson Collection Bodrum, Setur Marinas ve TAV Havalimanları katkılarını sundu. Çağdaş Bodrumspor, Bodrum FM, Arvento Mobile Systems, Ekin Ses, Bakar Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Sungulets Yachting & Travel'ın da sponsorları arasında bulunduğu festivale T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Muğla Valiliği, T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi, T.C. Muğla Büyükşehir MUTTAŞ, T.C. Bodrum Kaymakamlığı, T.C. Bodrum Belediyesi, Bodrum Belediye AŞ, T.C. Milas Kaymakamlığı, T.C. Milas Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Sahil Güvenlik, Bodrum Deniz Kurtarma, T.C. Bodrum Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Bodrum Otelciler Derneği, Bodrum Denizciler Derneği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Era Bodrum Sailing Club, TYBA Yachting, Türkiye Yelken Federasyonu, goturkiye.com resmi sponsor olarak destek verdi.





Vira Haber