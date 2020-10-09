Kaptan Bora Ekşi'nin Katili Hakim Karşısına Çıktı

Hint Okyanusu’nda Türk bayraklı İnce Karadeniz gemisinde geminin kaptanı Bora Ekşi’yi bıçakla öldüren, mürettebattan sekiz kişiyi de yaralayan Ergin Aktaş’ın duruşması bugün Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. Aktaş için hazırlanan iddianamede sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle birlikte 135 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. Mahkeme duruşmayı 22 Aralık gününe erteledi.

KAPTAN ÖLDÜRÜLDÜ, 1 MÜRETTEBAT FELÇ KALDI

20 Aralık 2019 tarihinde Hint Okyanusu’nda seyir halinde olan İnce Karadeniz gemisinde yağcı Ergin Aktaş kaptan Bora Ekşi’yi bıçakla öldürmüş, mürettebattan Sedat Kartal’ı ise şah damarından ağır şekilde yaralamıştı. Gemi çalışanları tarafından etkisiz hale getirilen Aktaş, sonrasında Sri Lanka emniyet güçlerine teslim edilmişti. Sri Lanka’da 83 gün cezaevinde kalan Aktaş, 12 Mart 2020 tarihinde Türkiye’ye teslim edilmişti.

Aktaş hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görüldü. Mahkemede hazır bulunan kaptanın babası Vahdettin Ekşi ile kız kardeşi İrem Mutlu, herhangi bir ceza indirimi olmaması ve sanığın en ağır cezayı alması gerektiğini vurguladı. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile uzaktan katılan Aktaş ifadesinde şunları söyledi: “Olay tarihinde ilaç almıştım ve kendimi bir askeri gemide düşünerek kaptanı da yabancı bir kaptan olduğuna inanarak yemekhaneye giderek ekmek bıçağı aldım, önce köprü üstüne çıktım. Daha sonra Bora Kaptan’ın kamarasına indim.”

BÜTÜN DENİZCİLERİN DAVASI

Duruşmanın ardından açıklama yapan İrem Mutlu şu ifadeleri kullandı: “On kişilik çok güzel bir aileydik. Ama şimdi hiçbirimizin yaşama dair bir umudu kalmadı. Abim arkadaşları tarafından da çok sevilirdi. Şimdi abimin arkasından hâlâ gözyaşı döküyorlar. Bu kişinin nasıl bir cana kıydığını, ne yaptığını bilmesini istiyorum. Bu kişi yalnızca bir kişiyi değil, hepimizi öldürdü. Ben yargılamasının da bu şekilde yapılmasını istiyorum. Hâkimlerin bunu göz önünde bulundurarak karar vermesini istiyorum. Denizci ailelerini, eşlerini, çocuklarını davet ediyorum. Bu bir tek abimin davası değil, bütün denizcilerin davası. Desteklerini bekliyorum. Daha sağlıklı insanların denize alınmasını, kontrollerin daha sıkı olmasını istiyorum.”

Vira Haber