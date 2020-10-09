Evyap Markalarına Effie 2020’de İki Ödül

Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği’nin 2014 yılından bu yana gerçekleştirdiği Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nda, Kozmetik-Güzellik Ürünleri ve Kişisel Bakım Ürünleri kategorisinde bu yıl Emotion gümüş, Arko Nem ise bronz Effie almaya hak kazandı.

Alüminyum içermeyen özel formülü sayesinde gözenekleri tıkamadan ve vücudun doğal terleme dengesini etkilemeden ter kokusunu önleyen Emotion deodorant, 'Terlemekten korkma' reklam kampanyası ile gümüş Effie; avokado, hindistan cevizi ve zeytinyağı içeriği ile cildi tüm gün besleyen Arko Nem krem, değerli yağlar serisi reklam kampanyası ‘En değerli giysiniz cildiniz’ ile bronz Effie almaya hak kazandı.

EMOTİON İLE TERLEMEKTEN KORKMA!

Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’na ilk defa katılan Emotion, “Terlemekten korkma!’’ kampanyası ile iş hedeflerinin önemli bir bölümünü gerçekleştirdi.

Kadın aerosol pazarındaki tonaj pazar payını 2018 yılına göre %3,6 puan, ciro pazar payını ise %3,4 puan yükselten Emotion, bu yükseliş ile en çok tercih edilen 2. marka olmayı başardı. Nisan 2019’da Emotion, pazar lideri olan rakibini geride bırakarak tarihinde ilk defa tonaj pazar payı lideri oldu. Emotion’ın amiral ürünü Ocean Fresh ise 2019 yılının en çok satan 2. deodorantı olmayı başardı. Emotion, kampanya iletişimi sonrasında, iletişim öncesi döneme göre marka bağlılığı skorunu da 4 puan arttırdı. 2017-2019 yılları arasında sadece anti-perspirant (alüminyum içeren) alan tüketicilerin %8’i, davranış değiştirerek; non-antiperspirant (alüminyum içermeyen) kullanıcısı olmaya başladı.

ARKO NEM: EN DEĞERLİ GİYSİNİZ CİLDİNİZ!

Yeni Arko Nem, “Değerli Yağlar Serisi” ile avokado, hindistan cevizi ve zeytinyağının keyifli bakımını tüm gün cildinizde hissedin mesajı veriyor; bu mesajın temelinde ise güçlü bir slogan yer alıyor: En değerli giysiniz cildiniz! Arko Nem, ödül almaya hak kazanan reklam kampanyası ile iş hedeflerinin önemli bir bölümünü gerçekleştirmiş oldu. Arko Nem, reklam kampanyasının ardından tonaj liderliğini almakla kalmadı, ciro liderliğini de ele geçirdi.

Arko Nem, Yeni ürün lansmanı sonrasında el & vücut kremi pazarında 2019 Ocak ayından itibaren tonaj lideri statüsünü 2019 Şubat ayında ise ciro liderliği statüsünü ele geçirdi. Reklam döneminden sonra da payını artırmaya devam ederek son 5 yılın en yüksek tonaj pazar payını elde etti. Arko Nem Değerli Yağlar Serisi, hane paneline göre lansman sonrası belirlenen hedefe ilk yılında ulaştı. El ve vücut kremi kategorisi, 2019 yılında bir önceki yıla kıyasla daralma gösterirken, Arko Nem Değerli Yağlar Serisi, daralan pazarda en çok büyümeyi gösteren ve kategoriye en fazla katkı sağlayan marka oldu. Watsons güzellik ödüllerinde en iyi vücut bakım ürünü seçilen Arko Nem Değerli Yağlar serisi, Marketing TR tarafından ise kişisel bakım kategorisinde yılın en yenilikçi ürünü seçildi. Arko Nem, TR İtibar Endeksi Araştırması’nda kozmetik kategorisinde yılın en itibarlı markası oldu.

Vira Haber