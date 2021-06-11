Kaptan Can Evren, Çalıştığı Gemide Kaza Geçirerek Hayatını Kaybetti
Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 2005 mezunu 1. Zabit Can Evren'in çalıştığı gemide geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 2005 mezunu 1. Zabit Can Evren'in çalıştığı gemide geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailesine ve denizcilik camiasına başsağlığı dileriz.
Vira Haber
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