Yalıkavak Marina, Türkiye’de “5 Altın Çıpa Platin” Derecesi İle Ödüllendirilen İlk ve Tek Marina Oldu!

Bu akreditasyon ile Yalıkavak Marina, Türkiye'de “5 Altın Çıpa Platin”, “2020 En İyi Uluslararası Marina” ve “2018/2019 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” ödüllerini alan ilk ve tek marina oldu. Yalıkavak Marina, dünya denizcilik sektöründe sunduğu olağanüstü hizmetler ve sahip olduğu üstün özellikli tesisler ile hak ettiği "5 Altın Çıpa Platin" statüsü sayesinde dünyanın en iyi 10 marinasından biri haline gelmiştir.

Yalıkavak Marina, Akdeniz’de bulunan ve “5 Altın Çıpa Platin” statüsüne sahip diğer marinalar ile kıyaslandığında 140 m. uzunluğa kadar süper yatları ağırlayabilmesi, doğal korunaklı limanı ve eşsiz konumu ile öne çıkmaktadır. Ege Denizi’nin merkezinde ve en popüler turizm destinasyonunda bulunan Yalıkavak Marina, uluslararası ödüllü tasarımı, ultra premium markalara ev sahipliği yapan göz alıcı AVM’si, Beach ve Butik Otelleri ile yılda 120 farklı ülkeden 2 milyonu aşan ziyaretçi trafiği ile Akdeniz'in en önemli deniz turizm merkezi konumundadır. Bütün bu benzersiz özellikleri ile Yalıkavak Marina “5 Altın Çıpa Platin” statüsü standartlarını erişilmesi zor bir noktaya taşıyarak fark yaratmaktadır.

Türkiye’ye “5 Altın Çıpa Platin” statüsünü getiren ilk ve tek marina olarak ülkemize yeniden büyük bir gurur yaşattıkları için çok mutlu olduklarını ileten, Yalıkavak Marina, Marina Direktörü Deniz Akaltan, “İlklerin marinası olarak 2018-2019 yıllarını kapsayan oylamada kazandığımız “Yılın En İyi Süper Yat Marinası” ödülü ve geçtiğimiz yıl kazandığımız “En İyi Uluslararası Marina” ödüllerinin yanı sıra 5 Altın Çıpa Platin derecelendirmesi de ülkemiz için bir ilktir. Türkiye'nin profesyonel denizcilik sektöründe böylesine prestijli bir uluslararası statü ile ödüllendirilen ilk ve tek mega yat marinası olarak, bu büyük başarıda emeği olan tüm ekibimize, ortaklarımıza, dostlarımıza ve değerli misafirlerimize teşekkürlerimizi iletmek isteriz.

Yalıkavak Marina, “5 Altın Çıpa Platin” statüsü ile birlikte dünyada bu statüye sahip çok az sayıda marinanın dahil olabildiği seçkin bir grubun parçası oldu. Dünyada çeşitli seviyelerde Altın çıpa ödülü olan toplam 374 marina bulunuyor. Buna karşın, dünyada bu altın çıpa ödüllü marinalar arasında sadece 9 adet platin ödüllü marina vardı. Platin Çıpa derecelendirmesine layık görülen marinaların üçü Avrupa’da, Akdeniz'de bulunuyordu. Yalıkavak Marina olarak Dünyanın 10’uncu ve Akdeniz bölgesinin 4’üncü “5 Altın Çıpa Platin” derece sahibi marinası olmanın tarifsiz onur ve mutluluğu içindeyiz.” dedi.

The British Yacht Harbour Association’ın (TYHA) dünyadaki tüm marinaları uluslararası marina derecelendirme sistemi ile değerlendirdiğini belirten Akaltan, “Platin seviyesinde bir derecelendirme elde etmek için marinalar, tasarım, operasyon, servis, prosedür, iletişim, hedef entegrasyonu ve müşteri hizmetleri sorgulama standartlarının incelemesini kapsayan geniş kapsamlı bir dış denetimden geçirilir. Bu zorlu denetimden geçen olağanüstü tesislere sahip marinalar platin seviyesine layık görülür. Platin akreditasyonu, dünyada çok seçici bir misafir tabanına hitap eden az sayıda marinayı tanımlamak için tasarlanmış seçkin bir statüdür. Platin statüsü kazanmak, bir marinanın, doğrudan geri bildirim içeren zorlu bir değerlendirme sürecinin ardından %95 puan alması ile gerçekleşir. Platin statüye sahip bir marina ayrıca, üst düzey bir performansın korunmasını ve sürekli iyileştirmeyi de hedeflemelidir. Lider bir küresel marinanın kalite sürekliliğini sağlamak önemli bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Yalıkavak Marina'da, tüm marina operasyonlarında hizmet kalitesini en üst düzeye çıkarmak ve yatçılık, alışveriş, yemek ve eğlence dahil olmak üzere güvenli, profesyonel ve dinlendirici bir yaşam tarzı ekosistemi oluşturmak için yorulmadan çalışmaya devam etme konusunda kararlıyız. Bodrum ve Türkiye'nin dünya lüks turizm arenasındaki konumunu yükseltirken seyahat ve eğlence anlayışında bölgesel bir merkez üssü haline gelmeyi hedefliyoruz.

Yalıkavak Marina aynı anda 620 yatı ağırlayabilen yapısıyla hem yat sahiplerine hem de ziyaretçilere dinamik bir yaşam tarzı ve eşsiz ayrıcalıklar sunuyor. Dünyanın önde gelen markalarına ev sahipliği yapan lüks AVM’sinin yanında Yalıkavak Marina, Türk ve dünya mutfaklarından örnekler sunan gurme restoranları, ödüllü butik otelleri ve Avrupa Birliği (“AB”) normlarındaki Mavi Bayraklı tertemiz plajıyla deniz tutkusunu lüks resort anlayışıyla harmanlayarak kişiye özel eşsiz bir marina deneyimi sunuyor.

Vira Haber