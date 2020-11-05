Kaptan Lokman Sonat Hayatını Kaybetti
Yüksek Denizcilik Okulu 1974 mezunu, İMEAK DTO İzmir Şubesi'nin eski yöneticisi Kapt. Lokman Sonat hayatını kaybetti.
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Yüksek Denizcilik Okulu (YDO) Güverte 1974 mezunu Kapt. Lokman Sonat vefat etti.
Cenaze bilgilerinin ilerleyen saatlerde belli olacağı öğrenildi.
Uzun yıllar Ege limanlarında kılavuz kaptanlık yaptıktan sonra 1987 İzmir Deniz Gözetim ve Teknik Hizmetler adlı şirketi kuran Sonat, 12 yıl boyunca Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yürütme Kurulu ve Meclis Üyeliği görevlerinde bulunmuştu.
Vira Haber
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Etiketler : lokman sonat, dto izmir, yüksek denizcilik okulu
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