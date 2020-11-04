Karadeniz'de En Fazla Batık Sinop Açıklarında
Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde yapılan araştırmada, Sinop'un da aralarında bulunduğu 3 ilin sahillerinde, adeta keşfedilmeyi bekleyen tarih yatıyor.
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VitrinHaber'e demeç veren Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Türkiye çapında Sinop, Muğla ve Antalya'nın Türkiye'de en fazla tarihi önem taşıyan batık gemi ve eserlere sahip olduğunu söyledi.
Tosun, "Karadeniz'de de yapılan araştırmalarda Sinop'un en fazla batığa sahip olduğu anlaşıldı. Sinop, Türkiye çapında da ilk 3'te. Sinop kıyıları birçok batığa ev sahipliği yapıyor. İlerleyen süreç içerisinde bu eserler Sinop turizmi açısından değerlendirilecek. Sinop'ta bu kapsamda deniz müzesi kurulması yönündeki çalışmalar devam ediyor. Biz antik çağ kentiyiz ve antik çağa ait birçok batığa ev sahipliği yapıyoruz" diye konuştu.
Vira Haber
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Etiketler : karadeniz, sinop, dalış turizmi
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