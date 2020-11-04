Paralimpik Yüzme Milli Takımı'ndan Moral Gezisi

Türkiye Paralimpik Yüzme Milli Takımı'ndan, İstanbul Akvaryum'a kamp arası moral gezisi.

Pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları için 1-10 Kasım'da kampa giren Paralimpik Yüzme Milli Takımı, İstanbul Akvaryum'u gezdi.

Tokyo'da gerçekleştirilecek paralimpik oyunlara hazırlanan Milli Takım, 17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum'da moral buldu.

17 tema ve 1 yağmur ormanından oluşan gezi güzergahını ziyaret eden Milli Takım, 24 Ağustos-5 Eylül 2021'de düzenlenecek Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Vira Haber