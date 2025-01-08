Toplantıya İBB Kanal İstanbul Danışma Kurulu Üyesi Kaptan Saim Oğuzülgen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin yanı sıra pek çok uzman katıldı. Projenin doğurabileceği risklere dikkat çekilirken, Kanal İstanbul’un bir denizcilik projesi değil, daha çok bir inşaat projesi olduğu vurgulandı.

Kaptan Saim Oğuzülgen: “Kanal İstanbul Denizcilik Değil İnşaat Projesidir”

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) yerleşkesinde bulunan İPA Havuz’da düzenlenen toplantıda konuşan Kaptan Saim Oğuzülgen, Kanal İstanbul’un denizcilik açısından önemli bir katkı sağlamayacağını ifade etti. Kaptan Oğuzülgen, şunları söyledi:

“Burada bulunan kimsenin denizci olduğunu düşünmüyorum. Demektir ki Kanal İstanbul bir denizcilik projesi değil. İstanbul Boğazı’ndaki deniz trafiğini rahatlatacağı düşünülen bu proje, beklenildiği gibi bir etki yapmayacağı gibi pek çok riski beraberinde getirecektir. Daha emniyetli bir su yolu varken kim Kanal İstanbul’u tercih eder?”

Kaptan Oğuzülgen, Projeyi Denizcilik Açısından Detaylı Bir Şekilde Analiz Ederek Şunları Ekledi:

“Kanal İstanbul’un Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Raporunun eklerinde bulunan simülasyon raporlarına göre, tasarım gemilerinin kanal girişlerinde ve içerisinde birçok riskle karşılaştığı, hatta kazaların oluştuğu ifade edilmektedir. Ayrıca alınan emniyet tedbirleriyle gemilerin geçiş ücretlerinin İstanbul Boğazı geçiş ücretlerinden daha yüksek olacağı bir gerçektir. Bu olasılıklar doğrultusunda hangi deniz tüccarı (armatör) gemisini Kanal İstanbul’dan geçirmeyi tercih edecek?”

İmamoğlu: “Gizli Kapılar Ardında Yürütülen Çalışma Büyük Tehdittir”

Toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Kanal İstanbul’un sadece İstanbul için değil, Türkiye için de bir beka meselesi olduğunu vurguladı. İmamoğlu, projeye dair şeffaf bir süreç işletilmediğini belirterek şunları söyledi:

“Duymak istiyoruz. İstanbul halkına sizin sözlerinizi duyurmak istiyoruz dediğimiz o çalışmaya dahi tek bir kişi katılmadı. Yani onlarca bilim insanından tek bir kişi dahi, o imzasını niçin attığını, gelip kamuoyuna, bize, İBB yönetimine, Meclis üyelerine anlatmadı. O günden bugüne, aslında gizli kapılar arkasında yürütülen bu çalışma, gerçekten Türkiye tarihi açısından çok önemlidir. İstanbul’un geleceği açısından çok tarihidir, önemlidir, büyük bir tehdittir.”

İmamoğlu, Kaptan Saim Oğuzülgen’in uyarılarına dikkat çekilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kaptanımızın sözlerini dinlemeli ve İstanbul muhafızlığı kavramını üst sıralara getirmeliyiz.”

Uzmanlardan Kanal İstanbul’un Risklerine Dikkat Çeken Açıklamalar

Toplantıda ayrıca farklı uzmanlar da görüşlerini dile getirdi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İBB’nin süreç içindeki teknik ve hukuki çalışmalarını anlatan bir sunum yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, “Kanal İstanbul’un Marmara’ya Etkisi” üzerine görüşlerini paylaşırken, TMMOB temsilcileri, jeologlar ve diğer bilim insanları, projenin çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerine dair önemli uyarılarda bulundu. Özellikle İstanbul Boğazı’ndaki mevcut trafiğin yıllar içinde azaldığı ve alternatif projelerle daha güvenli çözümler üretilebileceği vurgulandı.

İpek Yolu ve Alternatif Çözümler

Kaptan Saim Oğuzülgen, İstanbul Boğazı’nın mevcut kapasitesinin hâlâ yeterli olduğunu belirterek, İpek Yolu projesi gibi alternatif çözümlere dikkat çekti. Oğuzülgen, sözlerini şöyle tamamladı:

“Novorossisk – Samsun – Ceyhan Petrol Boru Hattı’nın inşası ve İpek Yolu isimli raylı sistemin devreye girmesiyle İstanbul Boğazı’nın deniz trafiği yükü zaten azalacaktır. Daha geniş ve emniyetli bir su yolu varken, dar ve tehlikeli bir suyolunu kim tercih edecek?”