Expomaritt Exposhipping İstanbul 2025’e 11 Ülke Katılıyor

18-21 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 18. kez kapılarını açacak organizasyonda Türkiye ile birlikte Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Norveç, Güney Kore, Birleşik Krallık, Danimarka, Bulgaristan ve Bahamalar’dan firmalar katılıyor. Denizcilik dünyasının büyük oyuncularının Expomaritt Exposhipping İstanbul 2025’te yerini aldığını belirten Fuar Müdürü Semih Etyemez, “Stant satışlarımız devam ediyor. Ziyaretçi tarafında da Avrupa, BDT ülkeleri ve Balkanlardan yoğun bir ilgi söz konusu. Bu bölgeler, Türkiye'nin denizcilik sektöründeki güçlü iş ortaklıkları kurduğu alanlar” dedi. Şubat ayındaki buluşmanın, şimdiye kadar düzenlenen Expomaritt Exposhipping İstanbul fuarları içinde en büyüğü olacağını da vurgulayan Etyemez, 3 salonda birden düzenlenecek organizasyonun, denizcilik sektörüne ciddi bir ivme kazandıracağını söyledi.

Informa Markets tarafından, İMEAK Deniz Ticaret Odası adına iki yılda bir düzenlenen Expomaritt Exposhipping İstanbul’un 2025 buluşması 18 – 21 Şubat tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. "Birlikte Büyüyoruz: Bugün ve Yarın" mottosuyla bu yıl 18. kez kapılarını açmaya hazırlanan fuar, aralarında denizcilik sektörünün yurt içi ve yurt dışındaki büyük oyuncularının da olduğu firmaları, 70’in üzerinde ülkeden yaklaşık 10 bin profesyonel ziyaretçi ile bir araya getirecek.

Fuarda, denizciliğin geleceğini şekillendiren yenilikler vitrine çıkıyor

Expomaritt Exposhipping İstanbul 2025’in katılımcıları arasında tersaneler ve gemi inşa firmalarından, çelik ve kompozit malzeme üreticilerine, elektronik navigasyon sistem sağlayıcılarından makine ve motor üreticilerine, gemi yedek parça ve donanım tedarikçilerinden lojistik şirketleri ile bakım ve onarım firmalarına kadar uzanan geniş bir firma yelpazesi bulunuyor. Türkiye'nin en büyük gemi inşa yan sanayi sektör buluşmasında yerlerini alan katılımcılar, denizcilik endüstrisine dair en yeni makine, ekipman, malzeme ve teknolojilerini bir arada sergilemeye hazırlanıyor.

18. Uluslararası Denizcilik Fuarı Expomaritt Exposhipping İstanbul’a katılacak firmaları detaylı görmek ve fuarı takip etmek isteyen sektör profesyonelleri, www.expomaritt.com adresini ziyaret edebilirler.

Vira Haber