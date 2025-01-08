İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Ege Adalarına Yaptığı Seferlerine Bir Yenisini Daha Ekledi

2024 yılının Nisan ayı itibarıyla Ege Adaları seferlerine başlayan İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi) bugüne kadar Samos, Patmos, Leros, Kalimnos Adaları’na yolculuk düzenliyordu. Bu adalara yeni bir hat daha ekleyen İDO, bundan sonra Ege Adaları içinde en çok talep gören Midilli Adası’na da sefer düzenleyecek.

DİKİLİ-MİDİLLİ SEFER TAKVİMİ BELİRLENDİ

Yolcu beklentileri doğrultusunda hareket eden, yenilikçi ve sürdürülebilir faaliyetleri ile hızlı, emniyetli, konforlu deniz taşımacılığı hizmetleri sunan İDO’nun Midilli Seferleri, İzmir Dikili Limanı’ndan hareket edecek ve yarım saat sürecek.

2 Ocak 2025 tarihinde satışa açılan Midilli Seferlerinin ilki 16 Mayıs Cuma saat 08.00’de gerçekleşecek. Kurban Bayramı’nda haftanın her günü sabah 08.00’de Dikili Limanı’ndan hareket edecek olan deniz otobüsü, Midilli’den de her akşam saat 18.00’de dönecek. Bayram tatili sonrası Haziran ayı sonuna kadar haftada 4 gün ; Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri olacak şekilde yine aynı saatlerde seferler düzenlenmeye devam edecek.

Tatil turizminin yüksek sezonu Temmuz ve Ağustos ayları boyunca da haftanın her günü Dikili Limanı’ından sabah 08:00’de kalkış, Midilli Limanı’ndan ise 18:00’de dönüş olacak şekilde seferler yaz boyunca devam edecek.

İDO DİKİLİ MİDİLLİ SEFERLERİ 2025 MAYIS Sefer Günleri Dikili Kalkış Saati Midilli Varış Saati Midilli Kalkış Saati Dikili Varış Saati 16 Mayıs Cuma 08:00 08:30 18:00 18:30 Her Cumartesi 08:00 08:30 18:00 18:30 Her Pazar 08:00 08:30 18:00 18:30 Her Çarşamba 08:00 08:30 18:00 18:30 2025 HAZİRAN 1 Haziran Pazar 08:00 08:30 18:00 18:30 4 Haziran Çarşamba 08:00 08:30 18:00 18:30 5 Haziran Perşembe /Kurban Bayramı 08:00 08:30 18:00 18:30 6 Haziran Cuma /Kurban Bayram 08:00 08:30 18:00 18:30 7 Haziran Cumartesi / Kurban Bayramı 08:00 08:30 18:00 18:30 8 Haziran Pazar / Kurban Bayramı 08:00 08:30 18:00 18:30 9 Haziran Pazartesi / Kurban Bayramı 08:00 08:30 18:00 18:30 Her Çarşamba 08:00 08:30 18:00 18:30 Her Cuma 08:00 08:30 18:00 18:30 Her Cumartesi 08:00 08:30 08:30 18:30 Her Pazar 08:00 08:30 08:30 18.30 2025 Temmuz / Ağustos Hergün 08:00 08:30 18:00 18:30 2025 Eylül Her Çarşamba 08:00 08:30 18:00 18:30 Her Cuma 08:00 08:30 18:00 18:30 Her Cumartesi 08:00 08:30 18:00 18:30 Her Pazar 08:00 08:30 18:00 18:30

İDO İLE HIZLI VE GÜVENİLİR DENİZ ULAŞIMI

Ege Bölgesi’nde 2024 yılında tatil turizmine yönelik seferler yapmaya başlayan İDO, bugün yaklaşık 50 gemi ile hizmet veren büyük bir filo ile ulaştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Her sezon artırarak taşıdığı yolcu, araç sayısı ve Ege Adaları’na başlattığı yurt dışı rotalarındaki turist sayısı ile pazardaki ürün yelpazesini çeşitlendirmeye devam etmektedir.

Vira Haber