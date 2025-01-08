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İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Ege Adalarına Yaptığı Seferlerine Bir Yenisini Daha Ekledi

İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Ege Adalarına Yaptığı Seferlerine Bir Yenisini Daha Ekledi

Deniz taşımacılığı konusunda 37 yıldır hizmet veren, deniz ulaştırma işletmesi İDO, seferlerine yeni bir Ege Adası’nı daha ekledi.

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2024 yılının Nisan ayı itibarıyla Ege Adaları seferlerine başlayan İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi) bugüne kadar Samos, Patmos, Leros, Kalimnos Adaları’na yolculuk düzenliyordu. Bu adalara yeni bir hat daha ekleyen İDO, bundan sonra Ege Adaları içinde en çok talep gören Midilli Adası’na da sefer düzenleyecek.

DİKİLİ-MİDİLLİ SEFER TAKVİMİ BELİRLENDİ

Yolcu beklentileri doğrultusunda hareket eden, yenilikçi ve sürdürülebilir faaliyetleri ile hızlı, emniyetli, konforlu deniz taşımacılığı hizmetleri sunan İDO’nun Midilli Seferleri, İzmir Dikili Limanı’ndan hareket edecek ve yarım saat sürecek.

2 Ocak 2025 tarihinde  satışa açılan Midilli Seferlerinin ilki 16 Mayıs Cuma saat 08.00’de gerçekleşecek. Kurban Bayramı’nda haftanın her günü sabah 08.00’de Dikili Limanı’ndan hareket edecek olan deniz otobüsü, Midilli’den de her akşam saat 18.00’de dönecek. Bayram tatili sonrası Haziran ayı sonuna kadar  haftada 4 gün ; Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri olacak şekilde yine aynı saatlerde seferler düzenlenmeye devam edecek.

Tatil turizminin yüksek sezonu Temmuz ve Ağustos ayları boyunca da haftanın her günü Dikili Limanı’ından sabah 08:00’de kalkış, Midilli Limanı’ndan ise 18:00’de dönüş olacak şekilde seferler yaz boyunca devam edecek.

 

İDO DİKİLİ MİDİLLİ SEFERLERİ

 

 

 

2025 MAYIS

 

 

 

 

Sefer Günleri

Dikili Kalkış Saati

Midilli Varış Saati

Midilli Kalkış Saati

Dikili  Varış Saati

16 Mayıs Cuma

08:00

08:30

18:00

18:30

Her Cumartesi

08:00

08:30

18:00

18:30

Her Pazar

08:00

08:30

18:00

18:30

Her Çarşamba

08:00

08:30

18:00

18:30

2025 HAZİRAN

 

 

 

 

1 Haziran Pazar

08:00

08:30

18:00

18:30

4 Haziran Çarşamba

08:00

08:30

18:00

18:30

5 Haziran Perşembe /Kurban Bayramı

08:00

08:30

18:00

18:30

6 Haziran Cuma /Kurban Bayram

08:00

08:30

18:00

18:30

7 Haziran Cumartesi / Kurban Bayramı

08:00

08:30

18:00

18:30

8 Haziran Pazar / Kurban Bayramı

08:00

08:30

18:00

18:30

9 Haziran Pazartesi / Kurban Bayramı

08:00

08:30

18:00

18:30

Her Çarşamba

08:00

08:30

18:00

18:30

Her Cuma

08:00

08:30

18:00

18:30

Her Cumartesi

08:00

08:30

08:30

18:30

Her Pazar

08:00

08:30

08:30

18.30

2025 Temmuz / Ağustos

 

 

 

 

Hergün

08:00

08:30

18:00

18:30

2025 Eylül

 

 

 

 

Her Çarşamba

08:00

08:30

18:00

18:30

Her Cuma

08:00

08:30

18:00

18:30

Her Cumartesi

08:00

08:30

18:00

18:30

Her Pazar

08:00

08:30

18:00

18:30

 

İDO İLE HIZLI VE GÜVENİLİR DENİZ ULAŞIMI

Ege Bölgesi’nde 2024 yılında tatil turizmine yönelik seferler yapmaya başlayan İDO, bugün yaklaşık 50 gemi ile hizmet veren büyük bir filo ile ulaştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.  Her sezon artırarak taşıdığı yolcu, araç sayısı ve Ege Adaları’na başlattığı yurt dışı rotalarındaki turist sayısı ile pazardaki ürün yelpazesini çeşitlendirmeye devam etmektedir.

Vira Haber 

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