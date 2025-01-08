Türk Denizcilerinin Başarısı: Ukrayna Tahıl Koridorunda Büyük Etki

Ekim 2023'ten bu yana, Türk denizcileri, Ukrayna'dan dünya pazarlarına tahıl taşıyan büyük tonaj dökme yük gemilerinde önemli bir rol üstleniyor. Panamax, kamsarmax ve capesize tipindeki 50 bin tondan 180 bin tona kadar olan bu gemilerle, Ukrayna'nın tahılını Asya ve Avrupa’ya ulaştırma misyonunu başarıyla sürdüren Türk denizcileri, dünyanın dört bir yanından takdir topluyor.

Boyraz, “Ukraynalı denizciler, ülkesindeki seferberlik nedeniyle deniz yolculuklarına çıkamıyordu. Bu durumu çözmek için Türk denizcilerini devreye soktuk. Şu ana kadar 30 farklı gemi ile 15 milyonu aşkın ton Ukrayna tahılını başarıyla taşıdık ve 2026’ya kadar bu projeyi sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi. Boyraz, Türk denizcilerinin bu büyük projedeki başarısının uluslararası alanda yankı bulduğuna dikkat çekti. “Projemiz duyuldukça, yabancı armatörler Türk denizci istihdamı için yoğun taleplerle geliyor. Çinli bir armatör partnerimiz, yeni inşa gemisini Türk denizcileriyle donatmak üzere İstanbul’a ilk seferini yapmak için getiriyor. Bu sadece bir örnek; 2025 yılında da benzer başarılarla karşılaşacağımıza inanıyoruz,” diyerek Türk denizcilerinin uluslararası prestijinin arttığını vurguladı.

Türk denizcilerinin dünya çapındaki başarısının, sadece ekonomik değil, milli anlamda da büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Boyraz, “Türk denizcilerinin kalitesi, her geçen gün daha fazla takdir ediliyor. Biz de bu süreçte üzerimize düşeni yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu başarı, hem Türk denizciliği hem de Türkiye için son derece kıymetli bir adım” dedi.

Ukrayna tahıl koridoru, dünya tarım ticaretinin en kritik hatlarından biri haline gelirken, Türk denizcilerinin katkıları, küresel lojistikteki yerlerini daha da sağlamlaştırıyor. Türk denizcilerinin uluslararası alandaki başarısı, Türkiye'nin denizcilik sektöründeki güçlü duruşunun bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Vira Haber