Kaptan tekne turunda kalp krizi geçirdi

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde sahibi olduğu ve kaptanlığını yaptığı teknede turistleri gezdirirken kalp krizi geçiren 53 yaşındaki Veysel Çobanoğlu, Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Çobanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fethiye'de teknesi ile yerli ve yabancı turistlere tur düzenleyen Veysel Çobanoğlu, gezi sırasında fenalaştı. 'RFC IS LİFE' isimli teknede bulunanlar 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa süre içerisinde Göcek Domuz Adası Mevkii'ne ulaşan Sahil Güvenlik ve 112 Acil servis ekibi, kalp krizi geçirdiği belirlenen Çobanoğlu'na tıbbi müdahalede bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası kıyıya ulaştırılarak ambulansa alınan Çobanoğlu, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çobanoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tur teknesi de yedeklenerek içindeki turistlerle birlikte Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı İskelesi'ne getirildi.

Vira Haber