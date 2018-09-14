USS North Carolina kasırgaya yakalandı

Florence Kasırgası, Türkiye saatiyle 14.02'de ABD'nin doğu kıyısındaki Kuzey Carolina'da karaya indi.

Ulusal Kasırga Merkezi, saatteki hızı 150 kilometreyi aşan kasırganın Wrightsville Plajı'na ulaştığını duyurdu. Florence şiddetli yağış ve yükselen dalgalarla sahili vuruyor.

Ulusal Meteoroloji Servisi ise, kasırganın karaya inmesinin hemen ardından Kuzey ve Güney Carolina'da sel baskını uyarısı yaptı.

Amerikalı televizyoncu Ann Wyatt Little, kasırganın etkisini gösterdiği Wilmington'dan ilk fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı. Kasırgaya yakalananlar arasında Amerikan savaş gemisi USS North Carolina da vardı.

Florence, daha karaya ulaşmadan Kuzey Carolina'da 300 bin evi elektriksiz bıraktı.

ABD'nin günlerdir alarma geçmesine yol açan kasırga'dan neden bu kadar korkuluyor?

BBC, Florence'i bu yılın diğer kasırgaları Beryl, Chris ve Debby'den farklarını araştırdı.

Kasırganın ürettiği rüzgarların hızı son günlerde azalmış olabilir. Şu anda rüzgarın saatteki hızı saatte 150 kilometre. Ancak yavaş ilerleyen kasırganın farklı sorunlara yol açabileceği kaygıları var.

Uzmanlar, kasırganın karaya ulaştığında önemli bir derecede yavaşlayabileceğini, kıyı boyunca ilerleyeceği yönü tahmin etmenin zor olduğunu ve yağış getirebileceğini söylüyor.

Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virgina'da 1,7 milyon kişi tahliye edildi. 10 milyon kişinin durumu da kasırgadan etkilenebilecekleri kaygısıyla yakından izleniyor.

ABD'nin doğu kıyısına yaklaşan Florence'ın uydudan çekilen bu fotoğrafı, kasırganın dev boyutları hakkında iyi bir fikir veriyor.

Bir meteoroloji uzmanı, Florence'in Carolina kıyılarının bazı kesimlerinde yaşayanlar için hayatlarının kasırgası olacağını söyledi. Bir acil durum yetkilisi de kasırganın bölgeye "Mike Tyson'ın yumruğu gibi ineceğini" belirtti.

Uzmanlar kasırganın merkezinde saatteki 130 kilometreyi bulabilecek rüzgarlar olacağını belirtirken, bazı uzmanlar da Florence'ın bölgeyi vuran gelmiş geçmiş en güçlü kasırga olacağını söylüyor.

'Maddi hasar 170 milyar doları aşabilir'

Analiz şirketi CoreLogic, kasırganın 170 milyar dolardan fazla maddi hasara yol açabileceğini ve yaklaşık 759 bin ev ve işyerinin etkilenebileceğini açıkladı.

Enerji şirketleri de kasırganın bazı bölgelerde görünür gelecekte elektrik kesintilerine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kuzey Carolina'daki bir enerji şirketinin yönetim kurulu başkanı "Bu sıradan bir fırtına değil, insanlar uzun bir süre, günlerle değil haftalarla ölçülebilecek bir süre elektriksiz kalabilir" dedi.

Dev dalgalar ve kirli sel suları

Kasırga bölgede birkaç gün kalırsa, getirebileceği yağış miktarı sel felaketlerine yol açabilir. Ancak en büyük tehlike, deniz seviyesinde yaşamı tehdit edebilecek düzeydeki yükselmeler. Kuzey Carolina kıyılarında boyu 4 metreyi bulan dalgaların görülebileceği söyleniyor.

Tüm bunlar ayrıca, domuz dışkısı ve kömür külü gibi endüstriyel atıkların insanların evlerine girmesiyle eyalette bir çevre felaketi yaşanabileceği korkularını da artırdı.

Kuzey Carolina daha önce bir sorunu yaşamıştı. 1999'da eyaleti vuran Floyn Kasırgası geniş alanların toksik sel suları altında kalmasına yol açmıştı.

Tarımsal atık ve petrolle kirlenmiş sel sularında ölü domuz ve tavuklar görülmüştü.

Kıyı bölgelerinde birçok kişi zorunlu tahliye talimatına uydu ancak bazıları bölgede kalıp, kasırganın geçmesini beklemeye kararlı.

Kuzey Carolina'nın Wilmington kasabasındaki restoran sahibi Solange Iliou Thompsan "Ben kalıyorum, bina sağlam ve Buda bizi koruyaktır. Ne yapabilirsiniz ki? Tabiat anayı durduramazsınız" dedi.

Aynı kasabadaki bir şarküteri sahibi de "Florence'a kaygı ya da panikle yaklaşmıyoruk. Kasırga olacak ve biz sadece bunu nasıl atlatabileceğimizi bulmalıyız" diye konuştu.

Vira Haber