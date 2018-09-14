Princess Yachts, yeni modelini Cannes’da tanıttı

Cannes Yachting Festival, Princess Yachts’ın yeni R35 foiling motoryatının lansmanına ev sahipliği yaptı. Üreticinin şimdiye kadar ortaya çıkardığı en süratli motoryat olan R35, 50 knot sürate erişebiliyor.

En ileri üretim teknolojileri kullanılarak ortaya çıkarılan R35 sportif yat, Princess Yachts’ın yeni R serisi performans yatlarının ilk ürünü. Princess Yachts yönetim kurulu başkanı Antony Sheriff, yeni modelin lansmanında Princess’ın geleceğini tanıttıklarını belirtti.

Tam boyu 10,89 metre olan R35, America’s Cup teknik uzmanı BAR Technologies ve Pininfarina işbirliğiyle tasarlandı. Pininfarina, dünyadaki en dikkat çeken spor otomobillerin tasarımlarında imzası olan bir stüdyo. Öte yandan R35’de uygulanan Princess AFS teknolojisi, BAR Technologies’in geliştirdiği optimum denge ve manevra kabiliyeti sağlayan üstün Foiling sistemi olarak karşımıza çıkıyor.

Direkt enjeksiyonlu V8 benzinli motorlarla donatılmış olan R35 sportif yat, karbon fiber gövdeye sahip. Pininfarina tarafından tasarlanmış olan gövdesi, üstün aerodinamik yapısı sayesinde hava türbülansını minimize ederek yüksek sürat konforunu üst seviyelere taşıyor.

Vira Haber