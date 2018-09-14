‘ABD, yeni nükleer denizaltı yapamıyor’

Columbia projesinin kapsamında yapımı planlanan 12 denizaltıdan ilkinin 2028'de ABD donanmasında göreve başlaması bekleniyor. 170 metre uzunluğu ve 20 bin tonun üzerindeki ağırlığıyla Columbia sınıfı denizaltıları, kamuya açık verilere göre 11 bin kilometreyi aşan mesafeleri kat edebilen 16 adet 4. nesil Trident II balistik füzeleriyle donatılacak.

42 yıl hizmet süresi olacak Columbia'ların kademeli olarak 30 yılı aşkın süredir hizmette bulunan Ohio tipi denizaltılarının yerine geçmesi bekleniyor. Yeni nesil denizaltıların hem erkeklerin, hem de kadınların konforlu bir şekilde görev yapabilecekleri dünyanın ilk denizaltıları olma özelliği de dikkat çekiyor. Columbia'lar kadın personele özel tuvalet ve duş bölümleriyle ve türlü gereçlerle donatılacak, mekanik sistemlerinin birçoğuyla çalışılması içinse çok daha az fiziki güç gerekecek.

Kongre'nin raporuna göre yeni stratejik denizaltılarının yapım programı, ön değerlendirmelere göre 120 milyar dolara mal olacak, yani her denizaltı Amerikan bütçesinden 6 milyar dolar kullanmış olacak.

FÜZE FIRLATMA DÜZENEKLERİNDEKİ YAPIM HATALARI PROJELERİ TÜMÜYLE TEHLİKEYE ATIYOR

En pahalı projelerin arasında olduğu kabul edilen Columbia projesinin başarılı olup olmayacağı ise meçhul, zira yapımın ilk aşamasında füze fırlatma düzeneklerinin kaynak derzlerinde hatalar tespit edildi.

Amerikan savunma dergisi Defense News'un uzmanlarına göre bu hatalar, nükleer caydırıcılık bakımından ABD için hayati önem taşıyan denizaltı yapım programının tümünün askıya alınmasına yol açabilecek.

Söz konusu hatalar, seyir füzeleriyle donatılan Viginia sınıfı denizaltılarının yapımını da tehlikeye sokacak, zira bu araçların yapımında, Columbia denizaltılarında kullanılan fırlatma modüllerinin aynıları kullanılıyor. Şu anda denizaltılarının yapımı durdurulmuş durumda, hatalarla ilgili soruşturma yürütülüyor.

Sputnik'e konuşan Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Amerikan yapımı askeri araçların kalitesiyle ilgili sorunların, 1991-2000 döneminde askeri sanayi sektörünün Pentagon'la bütünleşme süreci sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

KAZANÇ UĞRUNA KALİTE ÖNEMSENMİYOR

Leonkov, "Belli bir yolsuzluk bileşeni oluştu, kontratlar çok şişirilmiş fiyatlarla uygulamaya konuyor. Askeri sanayii sektörü, kurumun (Savunma Bakanlığı'nın) sayesinde para kazanmaya başladı ve bununla birlikte kaliteye pek te önem vermedi. Birçok üretim hattı ABD'nin dışında bulunuyor, yedek parçadan tasarruf ediliyor, iş dış kaynaklara veriliyor, tersane ve fabrikalarsa sadece nihai montajı yapıyor" diye konuştu.

MÜHENDİS VE İŞÇİ KADROSUNDA YETERSİZLİK

ABD'de mühendis kadrosu son derece yetersiz olduğuna, üretimde sıklıkla rastlanan sorun ve hataların personelin düşük kalifiyesine ve belki de eksik motivasyonuna işaret ettiğine dikkat çeken Leonkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer ülkelerde de böyle bir durum söz konusu, yetişmekte olan nesil yaşamını herhangi bir fabrikada ya da sanayi tesisinde çalışmaya bağlamak istemiyor. Rusya'da hala üretim gelenekleri devam ediyor. Örneğin bazı gemi ve uçak fabrikalarında birkaç işçi neslinin çalışma süresi, fabrikaların kendi yaşını bile kat kat aşıyor."

Silahların kalitesini etkileyen diğer bir faktörün ABD'de ‘askeri teslim' diye bir kavramın bulunmaması olduğunu söyleyen Leonkov, "Rusya'da silahlar büyük bir titizlikle teslim alınıyor ve hatalı ürünler orduya alınmıyor. Elbette ki bazı istisnalar olabiliyor, ancak durum açıklığa kavuşturulduğunda suçlular büyük cezalar alıyor. ABD'deyse devlet testleri dahi bambaşka bir düzende yapılıyor, bizde araçlar en ağır şartlarda test ediliyor, araç tanksa ayrıca üzerine ateş te ediliyor. Amerikalılarsa kendi Abrams tanklarına asla ateş etmedi, söylenenlerden kurşungeçirmez olduklarına inanıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik

Vira Haber