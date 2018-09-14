Mangkhut tayfunu Güneydoğu Asya'yı tehdit ediyor

Güneydoğu Asya’da saatte 205 ila 285 km hızla esen Mangkhut Tayfunu, 43 milyon kişiyi tehdit ediyor. Tayfun, Hong Kong ve Filipinler'e doğru ilerliyor.

Avustralya Greg Browning Meteoroloji Bürosu, 5. kategoriye denk gelen ve saatte 205 ila 285 km hızla esen Mangkhut Tayfunu'nun Hong Kong ve Filipinler'e doğru ilerlediğini açıkladı. Mankhut Tayfunu'nun ABD'nin Kuzey Carolina bölgesine doğru ilerleyen Florence Kasırgası'ndan daha güçlü olduğu iddia edildi. Avustralya Greg Browning Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamada, "Çok güçlü rüzgarları ve çok uzak mesafede fırtına etkisiyle denizde dev dalgalar oluşturma etkisiyle çok tehlikeli ve büyük bir sistem. Geniş hasar etkisi olan çok şiddetli yağışlar görülecek" denildi.

Açıklamada, Mangkhut'ın bu yıl yeryüzünde oluşan en güçlü fırtına sistemi olduğu ancak 1946'da Filipinler'i süpürerek 6 binden fazla insanın ölümüne sebep olan Haiyan Tayfunu kadar büyük olmadığı belirtildi. Pasifik Okyanusu'nda Filipinler'e 450 km mesafede bulunan Mangkhut'un Cumartesi günü Luzon adasına ulaşması bekleniyor. 4 milyonu aşkın Filipinli'nin Mangkhut Tayfunu'nun yolu üzerinde bulunduğu belirtildi. Daha sonra Hong Kong ve Çin'in güney kesimlerine doğru ilerlemesi beklenen tayfunun milyonlarca insanı tehdit ettiği kaydedildi.

Hong Kong Hava Gözetleme'den yapılan açıklamada da, Mangkhut'un bulunduğu noktadan 500 kilometre yarıçaplı bir alanı etkileme ihtimalinin yüzde 70 olduğu belirtildi.

Güney Çin'de yayın yapan Morning Post gazetesi ise, Mangkhut Tayfunu'nin bu zamana kadar görülen en güçlü tayfun sisteminden daha büyük olduğunu, en yüksek uyarı numarası olan "No 10" uyarı sistemini garanti ettiğini yazdı.

Güney Asya kıyısındaki ülkeler, yayımladıkları acil uyarılar ile Manghkhut ve Barijat Tayfunu güzergahı üzerinde bulunan bölgeleri tahliye ediyor. Çin'in Guandong bölgesinde şu ana kadar 12 bin kişi tahliye edilirken, Çin devlet medyası Barijat Tayfunu sebebiyle dün gemi seferlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Filipinler'de de Mangkhut Tayfunu sebebiyle binlerce kişi tahliye edildi. Mangkhut'un 4 milyon kişinin yaşadığı Cagayan bölgesini vurmasının beklendiği kaydedildi.

Luzon adasının kuzey kesiminde asker ve polis alarm durumuna geçirildi. Okullar kapanırken, buldozerlerin toprak kaymaları için hazır bekletildiği belirtiliyor.

Vira Haber