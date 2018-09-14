'Kardeşinin evlendiğini gemiden inince öğrenen var'

Denizci aileleriyle yapılan görüşmelerin ve denizcilik sektöründe çalışan gemi adamlarının sorunlarının anlatıldığı toplantıda Denizciler Sendikası Başkanı Hasan Pekdemir, TÜRDEF Başkanı Erkan Dereli, Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Kaptan Saim Oğuzülgen ve ITF'den gelen yabancı temsilciler hazır bulunurken çıkan sonuçlar denizcilerin sorunlarına ayna tutar nitelikteydi.

DENİZCİ KAHVELERİNİ DOLAŞMIŞLAR

Türkiye Denizciler Sendikası ve uluslararası düzeyde Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) ile işbirliği ile gerçekleşen toplantıda anlatılan çalışma kapsamında 800 denizci ile görüşülürken denizcilere 59 soru sorulduğu iletildi. Denizci aileleriyle yapılan görüşmeler sonunda ailelere ve çocuklarına psikolojik destek de sunulurken, araştırma kapsamında tersaneler, denizci kahveleri dahi araştırma sahası olarak kullanılmış.

İsmi gizli tutulan ve araştırma kapsamında işleriyle ilgili yaşadıkları sorunlar sorulan denizcilerden bazılarının açıklamaları şöyle:

"Denize sağlam giren çatlak çıkar, çatlak giren paramparça çıkar. Herkesin bir sorunu vardır."

"Biri 28 yaşında aslan gibi delikanlıydı donuna kaçırmaya başladı. Kendini denize atmasın diye peşine adam taktım. Yani bakarsan denizcilerin sorunu çok."

"Bazı gemilerden televizyon falan yok. Video yok."

"Gemideyken ailelerimizle bir hafta konuşamıyoruz 10 gün konuşamıyoruz. Çeken bir yere gelirse gemi ancak yarım saat konuşamıyoruz."

"Kardeşinin evlendiğini gemiden indiğinde öğrenen var."

"Tatile gittiğimde denize sırtımı dönüyorum."

STK'LARDAN TAM DESTEK

Denizciler Sendikası Başkanı Hasan Pakdemir çalışmayla ilgili: "İnsan odaklı baktığımız için bu tarz projelere önem veriyoruz," dedi. Hasan Pakdemir, "Buradan çıkan sonuçların denizciliğin bütün alanlarına yayılabileceğini ve uygulanabileceğini amacın gemi adamlarının hayatlarının iyileştirilmesi olduktan sonra böyle bir projenin faydalarının çok olumlu olacağını," söyledi.

Projeyle ilgili TÜRDEF Başkanı Erkan Dereli ise "Federasyon olarak böyle değerli bir proje için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız," dedi.

Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Kaptan Saim Oğuzülgen, "Bu çalışmanın sonuçları ilgili tüm devlet kurumlarına, başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve denizcilikle ilişkili bütün devlet kurumlarına gönderilmeli," dedi. Ayrıca Kaptan Saim Oğuzülgen çalışmanın sonuçlarının Deniz Ticareti Dergisi'nde yayımlanması tavsiyesinde bulundu.

Haber: Kemal Can Kayar- Vira Haber