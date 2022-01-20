Şehir Hatları KPSS Şartsız Personel Alımı Yapacak

İBB bünyesindeki Şehir Hatları'na çeşitli pozisyonlarda KPSS ve ikamet şartsız sürekli kadroda 52 personel alınacak. İBB Şehir Hatları işçi alımı başvuru şartları içerisinde, başvuran kişinin 40 yaşını aşmamış olmasına bakılacağını belirtelim.

İŞKUR iş ilanları içerisinde sınavsız personel alımı yapan kamu kurumlarının da iş ilanları bulunuyor. Özellikle belediyeler, işçi alımı için Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) online şubesi üzerinden ilan vererek personel istihdamı sağlıyor.

İBB ŞEHİR HATLARI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) deniz ulaşımı hizmeti veren şirketi Şehir Hatları'nda istihdam edilmek üzere kadrolu (sürekli) olarak 52 personel alınacak.

Adaylar başvurularını 15-25 Ocak 2022 tarihleri arasında İBB'nin kariyer sayfası kariyer.ibb.istanbul üzerinden yapabilecek. İnternetten başvuru haricinde başvurular kabul edilmeyecek. Yazılı başvuruların ardından gerekli şartları sağlayan adaylar, İBB'nin Bakırköy'deki hizmet binasında sözlü mülakata çağırılacak.

İŞKUR’da da yer alan iş ilanına göre, İBB Şehir Hatları’na şu pozisyonlarda personel alımı yapılacak:

* 1 bor kaynak ustası

* 5 çımacı

* 2 satış görevlisi

* 1 itfaiyeci

* 15 yağcı

* 1 gemi elektrikçisi

* 2 usta (tesviye)

* 25 gemici

Şartlar neler?

Bütün pozisyonlar için personel alımında ikamet ve KPSS şartı aranmıyor. Ayrıca erkek adayların askerlik görevini yapmış olması gerekiyor.



Boru/kaynak ustası alımında aranan nitelikler

35 yaşını aşmamış olmak

Kaynakçı ustalık belgesine sahip olmak

Alanında en az 5 yıl deneyimli olmak

Meslek liselerinin torna, tesviye ya da metal işleri bölümlerinden mezun olmak



Çımacı kadrosuna başvuru şartları

25-40 yaş arasında olmak

En az lise mezunu olmak

Tercihen meslek yüksekokulu mezunu olmak

Bedensel engeli olmamak

Yüzme biliyor olmak

Satış görevlisi alımında aranan nitelikler

En az lise mezunu olmak

Alanında en az 1 yıl deneyimli olmak

İtfaiyeci kadrosuna müracaat koşulları

35 yaşını aşmamış olmak

Tercihen meslek lisesi itfaiyecilik bölümü mezunu olmak

Alanında en az 1 yıl deneyimli olmak



Yağcı alımında aranan şartlar

35 yaşını aşmamış olmak

Denizcilik meslek lisesi gemi makineleri mezunu olmak

En az Yağcı ehliyetine sahip olmak

Staj hariç en az 1 yıl deniz hizmeti yapmış olmak



Gemi Elektrikçi kadrosuna başvuru şartları

35 yaşını aşmamış olmak

Meslek lisesi elektrik

Elektronik bölümü mezunu olmak

Alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak

Usta alımında aranan nitelikler

Meslek lisesi tesviye torna motor mezunu olmak veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak

En az 2 yıl deneyimli olmak

Tercihen tersanelerde tecrübeli olmak



Gemici kadrosuna başvuru için gerekli şartlar

35 yaşını aşmamış olmak

Tercihen denizcilik meslek lisesi güverte mezunu olmak

En az gemici ehliyetine sahip olmak