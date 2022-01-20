Şehir Hatları KPSS Şartsız Personel Alımı Yapacak
İBB Şehir Hatları işçi alımı başvuru şartları içerisinde, başvuran kişinin 40 yaşını aşmamış olması gerekiyor.
İBB bünyesindeki Şehir Hatları'na çeşitli pozisyonlarda KPSS ve ikamet şartsız sürekli kadroda 52 personel alınacak. İBB Şehir Hatları işçi alımı başvuru şartları içerisinde, başvuran kişinin 40 yaşını aşmamış olmasına bakılacağını belirtelim.
İŞKUR iş ilanları içerisinde sınavsız personel alımı yapan kamu kurumlarının da iş ilanları bulunuyor. Özellikle belediyeler, işçi alımı için Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) online şubesi üzerinden ilan vererek personel istihdamı sağlıyor.
İBB ŞEHİR HATLARI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) deniz ulaşımı hizmeti veren şirketi Şehir Hatları'nda istihdam edilmek üzere kadrolu (sürekli) olarak 52 personel alınacak.
Adaylar başvurularını 15-25 Ocak 2022 tarihleri arasında İBB'nin kariyer sayfası kariyer.ibb.istanbul üzerinden yapabilecek. İnternetten başvuru haricinde başvurular kabul edilmeyecek. Yazılı başvuruların ardından gerekli şartları sağlayan adaylar, İBB'nin Bakırköy'deki hizmet binasında sözlü mülakata çağırılacak.
İŞKUR’da da yer alan iş ilanına göre, İBB Şehir Hatları’na şu pozisyonlarda personel alımı yapılacak:
* 1 bor kaynak ustası
* 5 çımacı
* 2 satış görevlisi
* 1 itfaiyeci
* 15 yağcı
* 1 gemi elektrikçisi
* 2 usta (tesviye)
* 25 gemici
Şartlar neler?
Bütün pozisyonlar için personel alımında ikamet ve KPSS şartı aranmıyor. Ayrıca erkek adayların askerlik görevini yapmış olması gerekiyor.
Boru/kaynak ustası alımında aranan nitelikler
35 yaşını aşmamış olmak
Kaynakçı ustalık belgesine sahip olmak
Alanında en az 5 yıl deneyimli olmak
Meslek liselerinin torna, tesviye ya da metal işleri bölümlerinden mezun olmak
Çımacı kadrosuna başvuru şartları
25-40 yaş arasında olmak
En az lise mezunu olmak
Tercihen meslek yüksekokulu mezunu olmak
Bedensel engeli olmamak
Yüzme biliyor olmak
Satış görevlisi alımında aranan nitelikler
En az lise mezunu olmak
Alanında en az 1 yıl deneyimli olmak
İtfaiyeci kadrosuna müracaat koşulları
35 yaşını aşmamış olmak
Tercihen meslek lisesi itfaiyecilik bölümü mezunu olmak
Alanında en az 1 yıl deneyimli olmak
Yağcı alımında aranan şartlar
35 yaşını aşmamış olmak
Denizcilik meslek lisesi gemi makineleri mezunu olmak
En az Yağcı ehliyetine sahip olmak
Staj hariç en az 1 yıl deniz hizmeti yapmış olmak
Gemi Elektrikçi kadrosuna başvuru şartları
35 yaşını aşmamış olmak
Meslek lisesi elektrik
Elektronik bölümü mezunu olmak
Alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak
Usta alımında aranan nitelikler
Meslek lisesi tesviye torna motor mezunu olmak veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak
En az 2 yıl deneyimli olmak
Tercihen tersanelerde tecrübeli olmak
Gemici kadrosuna başvuru için gerekli şartlar
35 yaşını aşmamış olmak
Tercihen denizcilik meslek lisesi güverte mezunu olmak
En az gemici ehliyetine sahip olmak
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