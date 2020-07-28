Kamuda Çalışan Kılavuz Kaptanlar Sendikadan İstifa Ediyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Türkiye Denizciler Sendikası’na (TDS) üye Kılavuz Kaptanlar, 10. ve 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmasıyla beraber “2020 yılı içerisinde iyileştirme yapılacağına” dair verilen sözlerin yerine getirilmemesi ve sendikalı olmalarının kendilerine sürekli engel teşkil etmesi gerekçesiyle istifa ettikleri açıklandı.

GEREKÇE VERİLEN SÖZLERİN TUTULMAMASI

16 Temmuz 2020'de verilen istifalara dair kılavuz kaptanlar tarafından yapılan açıklamada, TÜHİS, TÜRK İŞ ve TDS tarafından kamuda çalışan kılavuz kaptanlara “2020 yılı içerisinde iyileştirme yapılacağına” dair verilen sözlerin, bugüne kadar gerçekleştirilmemesi, kılavuz kaptanların durumdan rahatsızlıklarını ve istifa edeceklerini,Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Muhammer Aslantürk imzasıyla, TÜHİS’e ve TÜRKİŞ’e hem de TDS’ye yazılı olarak bildirdikleri halde dikkate alınmadıklarını ve sendikalı olmalarının kendilerine ilerleyen zamanlarda bir faydası olmayacağına olan inançlarından dolayı istifa ettikleri ifade edildi.

Bununla beraber duyuruda kamu yararına çalışan, seyir, çevre, can ve mal emniyetinin teminatı konumunda çok önemli görev ifa eden kılavuz kaptanların kapsamdışı personel statüsüne geçmek istedikleri kaydedildi.

Vira Haber