İDO, Kurban Bayramı Öncesi Ek Seferlerle, Sefer Sayısını Arttırdı

İDO, 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek bayram öncesinde hızlı feribot, arabalı vapur ve deniz otobüslerinde seferlerini artırırken, hijyen önlemleriyle güvenli bir seyahat sunuyor.

Misafirlerine koronavirüs salgınına karşı alınan tedbir ve önlemler eşliğinde deniz yolculuğu keyfini, hız, emniyet ve konfor ayrıcalıklarıyla en güvenli şekilde sunan İDO, Kurban Bayramı tatili nedeniyle bayram öncesi seferlerini artırdı. 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek Kurban Bayramı öncesinde sefer sayılarını artıran İDO biletleri “Yaz Tarifesi” olarak hesaplı fiyatlarla satışa sunuluyor.

ÖNLEMLERLE GÜVENLİ SEYAHAT

İDO bayram öncesi seyahatlerinde de misafirlerine güvenli bir seyahat sunmak için, gemi ve terminallerindeki temas noktalarını periyodik olarak dezenfekte etmeyi sürdürüyor. Bilet satış aşamasında HES kodu alınan yolcuların, HES kodları sürekli sorgulanarak, Covid 19 riski taşıyan kişilerin sefere kabul edilmeleri önlenerek yolcuların risksiz seyahat etmelerini sağlanıyor. Terminal girişlerinde temassız ateş ölçerler ile tüm ziyaretçilerin ateş ölçümü yapılıyor. Misafirlerin seyahatleri boyunca maske takmaları zorunlu kılınırken, terminallerde çalışan temizlik ve güvenlik görevlilerinin, yiyecek/içecek dükkanları ve kiralık alan çalışanlarının da maskelerinin ve işlerinin özelliğine göre siperlik ve eldiven kullanımlarının kontrolü sağlanıyor.

SAĞLIKLI HAVALANDIRMA VE SAĞLIKLI YOLCULUK

İDO, ayrıca yaz aylarında sıcağın da artmasıyla beraber konforlu bir seyahat için önem kazanan havalandırma sistemlerinin de en sağlıklı şekilde kullanılmasına imkan sağlıyor. Isıtma/Soğutma havalandırma sistemlerinin Covid 19 bulaş riskini yaratmaması için dışarıdan yüzde yüz temiz havayı içeriye vermeleri gerekiyor. Gemilerinde yüzde yüz temiz havayı dışarıdan içeriye vererek soğutan havalandırma sistemleri kullanan İDO, sağlıklı yolculuk ortamı sağlayarak yolcularına rahat bir nefes aldırıyor.

Vira Haber