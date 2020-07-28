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‘Cosco Shipping Seine’ İstanbul Boğazı’ndan Geçti

‘Cosco Shipping Seine’ İstanbul Boğazı’ndan Geçti

Dünyanın en büyük konteyner gemilerindan olan ‘Cosco Shipping Seine’ İstanbul Boğazı’ndan geçti.

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Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden olan Hong Kong bayraklı Cosco Shipping Seine gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti.

300 metre uzunluğa, 48 metre genişliğe sahip dev konteyner gemisi, Ambarlı Limanı’ndan yükünü aldıktan sonra İstanbul Boğazı’na giriş yaptı.

Kıyı Emniyeti’ne bağlı römorkörlerin eşlik ettiği gemi, yaklaşık 1,5 saatte geçişini tamamlayarak Karadeniz’e açıldı.

Vira Haber

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