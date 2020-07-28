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Dev Gemi Türkiye’ye Ulaştı

Dev Gemi Türkiye’ye Ulaştı

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye’ye giriş yaptı.

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Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 24 Temmuz'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi bu sabah Türkiye'ye giriş yaptı.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi, saat 07.47'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı. Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

Vira Haber

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