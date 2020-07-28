Oruç Reis ile İlgili Son Dakika Gelişmesi

CNN Türk canlı yayına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, son dönemde gerginliğin arttığı Yunanistan ile masaya oturmaya hazır olduklarını söyleyerek, bütün konuları ön koşulsuz konuşmaya hazır olduklarını ifade etti. Kalın ayrıca, Oruç Reis'in arama tarama çalışmalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir süreliğine ara verildiğini söyledi.

ORUÇ REİS BİR MÜDDET BEKLEYECEK

Oruç Reis'in arama tarama yapılması planlanan yerin Meis adasına 180 km mesafede olduğunu ve son Navtex yayınladığında Yunanistan’ın aşırı tepki verdiğini söyleyen Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Madem müzakereler devam edecek, yapıcı olan taraf biz olalım, bir müddet bekletelim" dediğini aktardı.

Vira Haber