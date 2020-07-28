Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi, deniz taşımacılığı sektöründen kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının AB Karbon Ticareti Sistemi (EU Emissions Trading System - ETS) kapsamına alınması kararı aldı.

Alınan kararlar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:



Küresel deniz taşımacılığı faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının, dünya çapındaki emisyonların yaklaşık yüzde 2 ile 3'ünü oluşturmasına rağmen, söz konusu emisyonları azaltmaya yönelik herhangi bir AB mutabakatı bulunmayan tek sektör deniz taşımacılığı sektörü olarak kalmaya devam etmektedir.

DAHA SIKI POLİTİKALARIN UYGULANMA ZAMANI GELDİ

Fakat Avrupa Birliği'nin karbonsuz emisyona yönelik attığı adımlar ve Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal) neticesinde Avrupa Birliği, deniz taşımacılığı sektöründe daha sıkı politikaların yürürlüğe konulması için uygun zamanın geldiğini düşünmektedir.



7 Temmuz 2020 tarihindeki yasa teklifine ilişkin sunulan raporda Komite, 5.000 gross ton ve üzerindeki gemilerin Karbon Ticareti Sistemi'ne dâhil edilmesi için oy kullanmıştır.

Konuyla ilgili olarak Yeşiller/Avrupa Serbest İttifakı (Greens/European Free Alliance – EFA) sözcüsü Jutta Paulus şu ifadeleri kullanmıştır; "Bugün, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve küresel iklim tehlikesi doğrultusunda güçlü mesajlar göndermekteyiz. Her ne kadar karbondioksit emisyonlarının izlenmesi ve rapor edilmesi önemli olsa da, sera gazı salınımlarının önlenmesi konusunda rakamlar tek başına bir anlam ifade etmemektedir.

EMİSYONLAR AZALTILMALI

Dolayısıyla Avrupa Komisyonu tarafından sunulan önerinin dışında da çalışmalar yürütülmekte ve denizcilik sektöründen kaynaklanan emisyonların azaltılması konusunda daha sıkı önlemlerin alınmasını talep etmekteyiz."

Vira Haber