ABD ve Yunanistan Lozan Barış Antlaşması’nı İhlal mi Ediyor?

Perşembe günü resmi törenle açılan üsse Çarşamba günü, 101. ABD Hava İndirme Tümeni'ne ait Skorsky helikopterler ile askeri araçlar ve mühimmat indirildi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; törene, Yunan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, ABD'nin Atina Büyükelçisi Goeffrey Pyatt ve Dedeağaç'ta konuşlu Yunan 12. Mekanize Piyade Tümeni'nin Komutanı katıldı.

ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ

Üsse getirilen helikopterler Cuma gününden itibaren Romanya'daki eğitim alanına uçuş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, yaşanan bu gelişmeyi “Yunanistan ve ABD, Lozan Antlaşması'nı ve uluslararası hukuku ihlal ediyor” diye değerlendirdi.

Vira Haber