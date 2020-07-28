Deniz Canlıları Müzesi Yeniden Açıldı

Covid-19 nedeniyle kapalı olan müzelerden biri olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kapılarını ziyaretçilere yeniden açtı.

Sosyal mesafe çemberleri çizilen müzede, ziyaretler, koronavirüs tedbirleri uygulanarak gerçekleşecek.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde 2 binin üzerinde balık mumyası bulunuyor.

ZİYARETÇİLER BALIK MUMYALARINI MERAK EDİYOR

Müzeyle ilgilenen ünlü Balıkçı Kenan Balcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uzun süre ülkemizi etkisi altına alan koronavirüsün ardından tedbirli bir şekilde normal hayata dönmeye başladık.

4 buçuk aylık aranın ardından müzede bulanan balıklarımızın bakımlarını gerçekleştirdi. Müzemiz ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayama başlayacak.

Gelen ziyaretçilerimiz buradaki balık mumyalarını merak ediyorlardı. Ziyaret konusunda çok talep gelmişti.

Bizlerde bugün sosyal mesafe çemberlerimizi çizerek kontrollü bir şekilde müzemizi tekrardan açtık" ifadesini kullandı.