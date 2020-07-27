Kaptan Bora Ekşi Cinayetiyle İlgili Detaylar Ortaya Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Kaptan Bora Ekşi cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

CİNAYET PLANIYLA İLGİLİ SORULAR SORMUŞ

İddiaya göre, Ergin A., Gemi mürettebatına, 'Bu gemide acil bir olay olsa kimse buraya gelemez di mi?' ve 'Buradan telefonla iletişim kurulabilir mi?' şeklinde sorular sorduğu tespit edildi.

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA SALDIRMIŞ

Geminin Hint Okyanusu'nun ortalarında ve ulaşımın en kısıtlı olduğu bir anda Bally isimli uyuşturucu madde içip 20 Aralık günü kaptanı öldürmeye teşebbüs için mutfaktan bir bıçak alarak Ekşi'nin kamarasına giden gencin, bıçağı genç kaptana defalarca kez sapladığı ortaya çıktı.

İKİNCİ KAPTAN VE MÜRETTEBATA DA SALDIRMIŞ

Üçüncü Kaptan Kezban T.'nin çığlıkları üzerine kamaraya gelen Mürettebatın sakinleştirmeye çalıştığı Ergin'in, elindeki bıçakla ikinci kaptana ve ortada bulunan bir mürettebata da saldırdığı ortaya çıktı.

Ergin'i, gemi personelinin yangın söndürme tüpünü yüzüne sıkarak etkisiz hale getirdikleri belirlendi.

KAPTAN BORA EKŞİ PERSONEL MÜDÜRÜNÜ UYARMIŞ

Soruşturmada ortaya çıkan bir başka detay ise Bora Ekşi'nin geminin bağlı olduğu şirketin personel müdürüne Ergin A.'nın durumu anlattığı ve 'Cidden tırstım, şimdi hayatımda ilk defa kamarama kendimi kilitleyeceğim' şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.

AKLİ DENGESİ YERİNDE

Savcı tarafından yürütülen soruşturmada Adli tıp Kurumu'na sevk edilen Ergin A.'nın, akli dengesinin yerinde olduğu ve cezayı ehliyetinin tam olduğu belirlendi.

Raporun ardından savcılık Ergin A. hakkında 'Kasten adam öldürme', 'Silahla tehdit' , 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından iddianame düzenlendi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 135 YIL

İddianamede Ergin A. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle birlikte, 135 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam ediyor.

Vira Haber