Türkiye Yat İnşasında Dünyanın En İyisi Olma Yolunda İlerliyor

Dünyanın en önemli süperlik yat inşa merkezlerinden biri haline gelen Antalya Serbest Bölgede bugüne kadar toplam 460 ultralüks yatın tamamlandığı açıkladı.

Açıklanan faaliyet verilerine göre siparişi tamamlanan lüks yatlardan 1 milyar 210 milyon dolar gelir sağlandı.

Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, konuyla ilgili açıklamasında Türkiye’nin İtalya ve Hollanda’nın ardından yat üretiminde 3.sırada yer aldığını söyledi.

EN BÜYÜK YAT 70 METRE

Bölgede şu ana kadar en büyük boyda teslimi yapılan süper lüks yatın 63 metre uzunluğunda olduğunu belirten Gürses, “Bu yat geçen sene denize indirildi. Estel Marine firmasına ait 63 metrelik süperlüks yat, 40 milyon dolara, İngiliz iş insanına satıldı. Ama içeride bu yıl aralık ayına doğru indirilecek 70 metrelik bir proje var. Ayrıca imalatı devam eden 70 metrelik başka bir tekne daha var” dedi.

LÜKS YAT BAKIM – ONARIMINDAN 34 MİLYON DOLAR GELİR

ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, bakım- onarım için getirilen toplam 132 yatın 114’ünün inşasının tamamlandığını ve 34,1 milyon dolar gelir elde edildiğini söyledi.

RIHTIM PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

Projesi tamamlanan rıhtım ve yat çekme- indirme yatırımının inşasına önümüzdeki hafta başlanacağını duyuran Gürses, şöyle dedi:

“Bu sistem bittiğinde bölgemizde 2 bin ton, 90 metreye kadar yatları karaya çekme ve denize indirme imkanına sahip olacağız. Rıhtımda bu konuda iki önemli sistem kuruluyor. Biri 560 ton travel lift, imalat siparişini verdik, İtalya’da yapılıyor. Gelecek yıl ocak sonu teslim edilecek. Diğer önemli proje ship lift dediğimiz 2 bin tona kadar yatları denize indirip karaya çekme sistemi. Bunun da anlaşmaları imzalandı. Rıhtım inşaatıyla gelecek yıl mart- nisan aylarında hizmete açmayı planlıyoruz.”

RIHTIM 200 METRE OLUYOR

ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, “Rıhtımda yat bağlama kapasitemiz de çok artacak. Projeler tamamlandığında 200 metre uzunluğunda bir rıhtıma sahip olacağız” dedi.

Vira Haber