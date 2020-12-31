Türk Gemiadamlarına Pcr Testi Ve Karantina Uygulaması Kaldırıldı

Ünal Baylan yaptığı açıklamada: "Kilit Personel” olarak ilan ettiğimiz gemiadamlarımız, vaka sayılarının kontrolünü sağlamak amacıyla Türkiye’ye denizyolu ile giriş yapacak kişilere uygulanacak PCR testi veya karantina uygulamasından muaftır." ifadelerini kullandı.

Vira Haber