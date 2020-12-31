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Türk Gemiadamlarına Pcr Testi Ve Karantina Uygulaması Kaldırıldı

Türk Gemiadamlarına Pcr Testi Ve Karantina Uygulaması Kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Türk gemiadamlarının ülkeye girişinde PCT testi ve karantina uygulamasından muaf olduğunu duyurdu.

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Ünal Baylan yaptığı açıklamada: "Kilit Personel” olarak ilan ettiğimiz gemiadamlarımız, vaka sayılarının kontrolünü sağlamak amacıyla Türkiye’ye denizyolu ile giriş yapacak kişilere uygulanacak PCR testi veya karantina uygulamasından muaftır." ifadelerini kullandı.

Vira Haber

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