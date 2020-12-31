Türk Gemiadamlarına Pcr Testi Ve Karantina Uygulaması Kaldırıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Türk gemiadamlarının ülkeye girişinde PCT testi ve karantina uygulamasından muaf olduğunu duyurdu.
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Ünal Baylan yaptığı açıklamada: "Kilit Personel” olarak ilan ettiğimiz gemiadamlarımız, vaka sayılarının kontrolünü sağlamak amacıyla Türkiye’ye denizyolu ile giriş yapacak kişilere uygulanacak PCR testi veya karantina uygulamasından muaftır." ifadelerini kullandı.
Vira Haber
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Etiketler : Covid-19, Gemiadamları, Gemi, Kilit Çalışan, Deniz, Gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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